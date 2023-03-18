قبل شراء سيارة جديدة.. كل ما تحتاج معرفته عن نظام «هايبرد»

القاهرة - بوابة الوسط

كثيرا ما نسمع عن السيارات التي تعمل بنظام «هايبرد» (Hybrid)، وقد لا تعرف الكثير عنه، لهذا نقدم لك ما قد تحتاج معرفته عن هذا النظام.

ظهرت المحركات الهجينة «هايبرد» كنظام بديل عن محركات الاحتراق الداخلي التقليدية، والتي عملت لسنوات طويلة على تدمير البيئة كلما قام أحد السائقين بالضغط على دواسة البنزين والاستمتاع بجولة قيادة على الطرق المعبدة أو الوعرة.

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ومع مرور الوقت أصبح البديل المؤقت لاعبا أساسيا في عالم صناعة السيارات التنافسي، مما جعل علامات تجارية عريقة تعتمد على سيارات «الهايبرد» في تحقيق المبيعات الناجحة، وفق «موتوري».

محرك البنزين والـ«هايبرد» وجها إلى وجه

بعيدا عن التعقيد، يعتمد محرك البنزين بشكل أساسي على الوقود دون وجود أي مساعدة من الطاقة البديلة، بينما تم تصميم نظام «هايبرد» ليأتي مزودا بمحرك احتراق داخلي مع محرك كهربائي يعمل بالبطارية، وتتمكن سيارات «هايبرد» من التحويل من محرك لآخر تبعا للسرعة وعوامل أخرى.

كيف يعمل نظام الـ«هايبرد»؟

يمكن فهم آلية عمل نظام الهايبرد من خلال معرفة طبيعة عمل كل عنصر على حدى؛ إذ أن المحرك التقليدي يعمل من خلال بخاخات البنزين التي تدفع الكمية المناسبة من الوقود إلى غرفة الاحتراق الداخلي، ليتفاعل البنزين مع الهواء وتضيء شعلة الاحتراق من بواجي السيارة.

أما البطارية الكهربائية فتقوم بدور تخزين الطاقة إلى حين الحاجة لها، ومن ثم إرسالها إلى المحرك الكهربائي الذي يحول الطاقة الكهربائية إلى حركية ويدعم مجموع القوة المنتجة من السيارة.

فوائد محركات «هايبرد»

يمكن اعتبار نظام «هايبرد» الجانب المشرق في تاريخ المحركات، فقد قدم منذ ظهوره حلاً عمليا وواقعيا لاستهلاك الوقود وحماية البيئة من مخاطر الانبعاثات الضارة، ويمكن للنقاط التالية أن تمنحك لمحات عن ميزات هذا النوع من المحركات:

الاقتصاد في استهلاك الوقود

تعمل سيارات «هايبرد» بالاعتماد على طاقة البطارية الكهربائية لمدة من فترة القيادة، مما يوفر عناء التفكير بتكلفة استهلاك الوقود التي ترتفع باستمرار، خاصةً في السيارات ضخمة الحجم وذات الأداء العالي.

تقليل انبعاثات الكربون

في السنوات الماضية، ازداد الوعي بأهمية العمل للحفاظ على ما تبقى من بيئة سليمة وغير ملوثة، وتسهم السيارات المزودة بنظام «هايبرد» في خفض آثار الانبعاثات الكربونية الضارة مع كل كيلومتر تخطوه السيارة على الطريق.

انخفاض تكاليف الصيانة

لا تحتاج سيارات «هايبرد» إلى نفس المستوى من الجهد والتكلفة المطلوبة للعناية بسيارات البنزين، فعلى سبيل المثال ستقل الحاجة لتغيير زيت المحرك بسبب قلة استخدام محرك الاحتراق الداخلي واللجوء للمحرك الكهربائي.

المدى الكهربائي

يعد المدى الكهربائي النقطة الأساسية التي يتخوف منها الراغبون باقتناء سيارة كهربائية، ويختفي هذا الخوف في سيارات «هايبرد» إذ أن البنزين موجود دائما لإنقاذ الموقف.