تعديل السيارات الكهربائية.. ممكن لكن بشرط

القاهرة - بوابة الوسط

بشكل عام يمكننا القول إنه يوجد إمكانية لتعديل السيارات الكهربائية، شريطة اتخاذ الإجراءات والطرق الصحيحة.

إذ إن الأجزاء المُكونة لمحركات السيارات الكهربائية أكثر حساسية من السيارات العادية مثل البطارية والكمبيوتر، والعبث بهذه الأجزاء دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة قد يُجبر الوكيل على سحب الكفالة والضمان من صاحب السيارة، حسب «موتوري».

- ما هي البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية؟

لكن، يقف أمام إمكانية تعديل السيارات الكهربائية أمر مهم جداً وهو الحصول على شهادة التعديل، حتى تبقى السيارة على توافق مع اللوائح الرسمية التي تضم الشروط الخاصة بمواصفات السيارات الكهربائية.

ويبقى السؤال: ما هي الأمور التي يُمكن تعديلها في السيارات الكهربائية؟

صوت المحرك

لعل أحد أكثر الأسئلة المتداولة عن إمكانية تعديل السيارات الكهربائية هو صوت المحرك، إذ تفتقر محركات السيارات الكهربائية مهما كانت قوتها وسرعتها إلى هذا الصوت المُثير الذي يزيد من متعة القيادة، والمؤسف أن هذا الأمر لا يزال غير ممكن، إلا أن بعض صانعي السيارات قد بدأوا بابتكار تقنيات حديثة تعمل على إصدار صوت دوران المحرك داخل المقصورة بواسطة مكبرات الصوت الداخلية وكأنه صادر من المُحرك بحذ ذاته.