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ما هي البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية؟

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 05 فبراير 2023, 01:50 مساء
ما هي البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية؟
البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية (الإنترنت)
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يحدد الخبراء كفاءة وفعالية السيارة الكهربائية من خلال «المدى الكهربائي»، وهي المسافة التي تقطعها المركبة في الشحنة الواحدة، أضف إلى ذلك، المدة التي تستغرقها البطارية في الشحن.

وتتفاوت هذه النسب باختلاف سعة البطارية ونوعها، وهنا نستعرض نوع البطاريات المستخدمة في السيارات الكهربائية، حسب «موتوري».

- مصطلحات خاصة بالسيارات الكهربائية يجب عليك معرفتها

ويشيع استخدام بطاريات «الليثيوم أيون» والنيكل في السيارات الكهربائية و«الهايبرد PHEV» في الوقت الراهن.

ما الفرق بين بطارية الليثيوم والنيكل؟
تُستخدم بطاريات «الليثيوم أيون» في السيارات الكهربائية بشكل أكبر، أما عن بطارية النيكل، فيتم استخدامها بكثرة في سيارات «الهايبرد» الكهربائية «PHEV».

كم تستغرق مدة شحن بطارية السيارة الكهربائية؟
تختلف مدة الشحن حسب نوع البطارية المُستخدمة والشركة المصنعة، فإن مدة شحن بطارية السيارة الكهربائية تتراوح بين 30 دقيقة و8 ساعات.

ما هي البطارية الأكثر كفاءة؟
تُعد بطارية «الليثيوم أيون» الأكثر كفاءة، حيث إن معظم مصنعي السيارات يلجأون لاستخدامها في سياراتهم الكهربائية، وهذا نظرا لتمتعها بكثافة تخزين عالية وقدرة شحن سريعة.
 

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