ماذا تفعل إذا تعطلت مكابح سيارتك أثناء القيادة؟

القاهرة - بوابة الوسط

من الضروري معرفة كيفية التصرف إذا تعطلت مكابح سيارتك أثناء القيادة وكيفية إيقاف السيارة والحفاظ عليها من الحوادث.

الذعر

لا تصاب بالذعر فاللحظات القليلة التالية حاسمة لسلامتك وسلامة من حولك، لذا تنفس بعمق وحاول أن تظل صافيا.

ضخ دواسة الفرامل بشكل مستمر

- قد يؤدي هذا إلى زيادة الضغط المتبقي في نظام المكابح لإبطاء السيارة، ولكنه بالتأكيد سيحذر حركة المرور الخلفية التي تحاول إيقافها إذا شعرت بعودة ضغط الفرامل إلى العمل، اضغط على الفرامل تدريجيا حتى تتوقف.

اسحب فرامل الانتظار

- فرامل الانتظار الخاصة بك ميكانيكية وليست هيدروليكية، وسوف تبطئ السيارة من العجلات الخلفية ومع ذلك لا تقم بتشغيل فرامل الانتظار الخاصة بك بسرعة كبيرة أو بقوة، لأن مركبتك قد تخرج عن نطاق السيطرة.

ناقل الحركة

- إذا لم تعمل فرامل الركن الخاصة بك، يمكنك التبديل إلى تروس أقل بمقدار ترس واحد في كل مرة لإبطاء سرعة السيارة مع المحرك. وهذا ما يسمى فرملة المحرك وإذا كان لديك ناقل حركة أوتوماتيكي، فإن إزالة قدمك من دواسة الوقود ستسمح لمركبتك بالانتقال إلى سرعة أقل. تحتوي بعض السيارات الأوتوماتيكية على ذراع نقل الحركة الذي يسمح لك بالتحكم في الترس الذي تستخدمه والذي يمكنك استخدامه لتغيير السرعة لا ترغب في خفض السرعة بسرعة كبيرة، حيث يمكن أن يتسبب ذلك في خروج مركبتك عن السيطرة.

مناطق أقل خطورة

- قم بالقيادة في المنطقة الأقل خطورة، ليس فقط من أجلك ولكن للمركبات الأخرى والمشاة من حولك. يجب أن تعطي الأولوية لتجنب إيذاء نفسك والآخرين. إذا لم تكن لديك منطقة آمنة على الطريق للانسحاب بأمان، فابحث عن وسط عشبي أو حقل مفتوح أو شجيرات للمساعدة في إبطاء السيارة.

إيقاف السيارة

لا تقم بإيقاف تشغيل مركبتك قبل أن تتوقف تماما. سيؤدي إيقاف تشغيل مركبتك إلى إيقاف تشغيل التوجيه المعزز، مما يجعل التحكم فيه أكثر صعوبة. تتسبب بعض المركبات في انغلاق عجلة القيادة، مما لا يمنحك أي تحكم في اتجاهك.

فرامل الطوارئ

- لا تستخدم فرامل الطوارئ بسرعة كبيرة. ستحتاج إلى استخدام فرامل الطوارئ، ولكن ليس قبل خفض السرعة وضخ دواسة الفرامل. قد يؤدي سحب فرامل الطوارئ بقوة إلى الانزلاق وفقدان السيطرة على السيارة.

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