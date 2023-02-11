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نصائح لتفادي الوقوع في فخ المطبات

القاهرة - بوابة الوسط السبت 11 فبراير 2023, 12:33 مساء
نصائح لتفادي الوقوع في فخ المطبات
المطبات سلاح ذو حدين ومن أحد أسباب الحوادث وإلحاق الضرر بالسيارات (الإنترنت)
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تعتبر المطبات الصناعية إحدى طرق الأمن والسلامة على الطرقات، خاصة أنها تخضع عند الإنشاء لقوانين مهمة، مثل المكان، والارتفاع، ودرجة ميل وانحدار المطب، إلى جانب أهمية وجود علامة قبل المطب لجذب انتباه السائق، لكي يخفف من سرعته.
ولكن في بعض الدول تعتبر المطبات سلاحا ذا حدين، ومن أحد أسباب الحوادث وإلحاق الضرر بالسيارات، إليك الطريقة الكاملة لتفادي الوقوع في فخ المطبات.

اتباع الإشارات واللافتات التحذيرية:
- يجب على القائد الانتباه إلى الإشارات التحذيرية والتنبيهية لتوخي الحذر، كما أنها تساعده على معرفة أماكن وجود المطبات، خاصة إن كان يقود بهذه الطرق لأول مرة.

تشغيل أضواء الانتظار:
- إحدى الطرق لتفادي الحوادث بسبب المطبات هي تشغيل أضواء الانتظار في السيارة، التي تشير للسيارة التي تأتي خلفك أن هناك عائقا أمامها، لتقلل من سرعتها هي الأخرى تدريجيا، منعاً للارتطام المفاجئ.

ربط حزام الأمان:
- يعتبر حزام الأمان من أهم وأقوى سبل الوقاية والحماية داخل المركبة، كما أنه مهم جدًّا عند المطبات؛ لأنها قد تتسبب بحركات قوية للقائد أو الراكب، وربط حزام الأمان يقلل من خطر التحركات هذه.

الضغط الخفيف على المكابح:
- يجب على القائد استخدام المكابح قبل المطبات بمسافات للتقليل من سرعة السيارة، كي لا يصطدم أو يتسبب في تلف المركبة، أما الضغط على مكابح المركبة عند اكتشاف مطب صناعي مفاجئ سيعود بخطر على القائد، ويفضل في هذه الحالة التمسك بالمقود مع الحرص على عدم انحراف المركبة يمينا أو يسارا.

تخطى المطب بشكل شبه عرضي:
- من المعروف أن السيارات القريبة من الأرض من أكثر الأنواع عرضة لخطر المطبات الصناعية، لذا يجب على القائد عند مواجهتها أن يقوم بـ«مناورة»، ويقصد بها تخطي المطب بشكل شبه عرضي، بحيث يتم طلوع المطب بالكفرين الأمامين، ومن ثم إدارة المقود بنصف دائرة حتى يصبح الكفران الخلفان كذلك فوق المطب، وبهذه الطريقة تضمن سلامة السيارة من الاحتكاك.
هذا المحتوى من تيربو العرب
 

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