8 خطوات لتوفير استهلاك الوقود

القاهرة - بوابة الوسط

في ظل زيادة أسعار البنزين عالميا أوضح عدد من الخبراء في مجال السيارات أن الأمور البسيطة المتعلقة بأسلوب القيادة، يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على خفض استهلاك الوقود إذا جرى تطبيقها كلها.

لذلك نقدم إليك نصائح من قبل الخبراء لمساعدتكم على توفير معدلات استهلاك الوقود وتوفير الأموال تعرف عليها معنا وفقا لموقع «عالم السيارات».

تجنب التباطؤ

- بقاء المحرك في وضع الخمول والتباطؤ، يحرق المزيد من الوقود، فإذا كانت حركة المرور بطيئة أو متوقفة، ففكر في تشغيل فرامل اليد وإيقاف المحرك على الفور.

- إذا كانت لديك سيارة حديثة مزودة بتقنية التوقف والتشغيل، فسوف تقلل تلقائيا الوقت الذي يستهلك فيه المحرك الوقود، إذا استخدم بشكل صحيح.

8 نصائح لتعبئة وقود السيارة

التزم بحدود السرعة

- تجنب السرعة حيث يمكن أن تزيد من استهلاكك للوقود والتزم بحدود السرعة واستخدم مثبت السرعة إذا كانت سيارتك بها هذه التقنية للحفاظ على سرعة ثابتة.

وزن سيارتك

- كلما كانت مركبتك أثقل، زادت كمية الوقود التي تحتاجها لتحريكها قم بإزالة الوزن غير الضروري عندما تستطيع.

التسارع والفرامل بسلاسة

- التسارع الشديد والكبح يستهلكان قدرا كبيرا من قوة المحرك التي تستهلك وقودا أكثر.

- فهي إحدى الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب الحاجة إلى تسارع أكبر وفرملة طارئة ولكن عليك توقع حركة المرور أمامك قدر الإمكان.

المحرك الساخن

- المحرك الساخن هو أكثر كفاءة لأن بطاريتك تعمل بشكل أفضل في الأجواء الأكثر دفئا، لذا فإن إحدى الطرق التي يمكنك بها تحسين الاقتصاد في استهلاك الوقود بشكل عام هي الجمع بين عدة رحلات أصغر في رحلة واحدة أطول.

طرق صيانة مصابيح سيارتك

الصيانة بانتظام

- الصيانة الدورية وخدمة سيارتك تجعلها في أفضل حالة ممكنة، وهذا بدوره يساعد في خفض استهلاك الوقود.

- ويوصى بضمان صيانة السيارة بما يتماشى مع إرشادات الشركة المصنعة واكتمال أي أعمال صيانة في أسرع وقت ممكن.

ضغط الإطارات

- أحد الأمور التي يجب عليك إجراؤها بانتظام هو فحص ضغط الإطارات، لأن الإطارات التي لم يجر نفخها إلى المستوى الصحيح يمكن أن تقلل من الاقتصاد في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 5%.