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طرق صيانة مصابيح سيارتك

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 25 يناير 2023, 02:35 مساء
طرق صيانة مصابيح سيارتك
صيانة المصابيح الأمامية ووقت استبدالها.. هذا ما عليك معرفته (الإنترنت)
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المصابيح الأمامية هي عنصر السلامة النشطة، وهي خط الدفاع الأول عن سيارتك، فإذا لم ير السائق الأشياء على الطريق، لن يتمكن من أن يؤدي ردة الفعل المناسبة تجاهها أثناء القيادة في الأوقات أو الظروف المعتمة.

ولمنع ذلك، يجب أن يستبق السائق أي مشاكل تتعلق بالمصابيح الأمامية، وعليه أن يقوم بفحصها وصيانتها كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وفقا لموقع «عالم السيارات».
ونقدم إليك بعض النصائح المهم اتباعها لسلامة مصابيح سيارتك.

فهم الخيارات على مستويات أداء المصابيح:
- عندما يتعلق الأمر بأداء المصابيح الأمامية، يجب على العديد من المستهلكين أن يعرفوا أن هناك مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة في السوق لمساعدتهم على اختيار ما يتناسب مع احتياجاتهم الفردية، على سبيل المثال، هناك خيارات متاحة توفر مصابيح أكثر إشراقا لرؤية أسفل الطريق أو إضاءة أكثر بياضا مما يحسن من التباين في الوضوح ويساعد السائقين على تمييز الكائنات على جانب الطريق بشكل أفضل من المصابيح الأمامية العادية.

الاستبدال قبل التلف:
- في كثير من الأحيان، نرى مركبات ذات مصابيح أمامية محترقة تسير على الطرق المظلمة، مما يشكل خطرا على كل من السائق والآخرين على الطريق. مع مصباح واحد محترق يرى السائق نصف ما عليه رؤيته. إذا لم يتذكر مالك السيارة متى كانت آخر مرة قام فيها بتغيير المصابيح الأمامية، فقد يكون الوقت قد حان لاستبدالها.

استبدل دائما المصابيح على الجهتين:
- من المهم جدا استبدال المصابيح الأمامية جميعها وليس من جهة دون الأخرى، حيث إن المصابيح الأمامية تخفت خلال مدة صلاحيتها، واستبدال لمبة قديمة من جهة والإبقاء على الأخرى من الجهة الأخرى يخلق حقلا غير متكافئ من الرؤية، وهذا الأمر قد يشكل تشتتا وارتباكا على الطريق للسائقين ولحركة المرور المواجهة على حد سواء.

تغيير لمبات المصابيح بنفسك
- إن تغيير لمبة مصباح السيارة يمكن أن يكون عملية بسيطة لا تحتاج إلى ميكانيكي أو خدمات مهنية في الواقع، هناك العديد من الأدلة والموارد عبر الإنترنت لمساعدة المستهلكين على تغيير المصابيح في غضون دقائق، كما يمكنك أيضا الرجوع إلى دليل مالك السيارة لإجراءات استبدال المصباح أو اللمبة والأدوات اللازمة لذلك، والاحتياطات اللازمة للسلامة أثناء هذا العمل. ولكن قم دائما بارتداء النظارات الواقية وقفازات العمل، قبل الشروع في تغيير المصابيح.

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