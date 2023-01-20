«بي إم دبليو» تعاود تصنيع سيارتها في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

بعد إغلاق استمر أربع سنوات، أعادت مجموعة «غلوبال أوتو للسيارات» الوكيل الرسمي لـ«بي إم دبليو» و«ميني» في مصر، إطلاق مصنعها في مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وأطلقت شركة «بي إم دبليو» أول سيارة لها مجمعة محليا في مصر، وهي من طراز «BMW X5»، إذ طرحت جلوبال أوتو، طراز «بي إم دبليو X5» عبر فئتين، مع اختلاف الأسعار والمواصفات، وفق «روسيا اليوم».

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ومطلع ديسمبر، قال مدير عام «بي إم دبليو» إيجيبت، خالد شديد، إنه تماشيا مع بنود الدولة المصرية في توطين عملية تجميع صناعة السيارات، باعتبارها إحدى الركائز؛ لدينا خطة طموحة تدعم عملية التصنيع المحلي، عن طريق استئناف مصنع «بي إم دبليو»، المكون من ثلاثة خطوط بطاقة إنتاجية عشرة آلاف سيارة «بي إم دابليو» سنويا، ومن أبرز تلك السيارات، هي الفئات أكس 4 وأكس 7 وأكس 5.

إنتاج أول دفعة

وأشار إلى البدأ في إنتاج أول دفعة «بي إم دبليو» خلال الربع الأول من العام الجاري 2023.

كانت أعمال الشركة الألمانية «بي إم دبليو»،ـ توقفت بشكل كامل في مصر على الصعيدين التصنيعي والتجاري قبل نحو أربع سنوات، وتحديدا في العام 2018، عقب انتهاء عقد الشركة مع الوكيل المحلي السابق، وانتقال الوكالة للشركة الجديدة.