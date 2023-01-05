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«بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 03:35 مساء
«بي إم دبليو» تعرض نموذجا أوليا لسيارة متغيرة اللون
نموذج سيارة «BMW i Vision Dee» ذات اللون القابل للتغير (أ ف ب)
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كشفت «بي إم دبليو» في لاس فيغاس، الأربعاء، نموذجا أوليا لسيارة ذات لون قابل للتغيير، تتميز بالتقنيات الرقمية الحاضرة بقوة في داخلها، ومنها مثلا عرض المعلومات على كامل الزجاج الأمامي.

وأمكن للجمهور الاطلاع على السيارة التي تحمل اسم «BMW i Vision Dee» خلال معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات، ضمن عرض صغير شارك فيه الممثل أرنولد شوارزنيغر، وفق «فرانس برس».

وسبق لـ«بي إم دبليو» أن كشفت في المعرض نفسه العام الفائت عن سيارة ذات لون قابل للتغيير، ولكن ضمن درجات الرمادي فقط.

أما هيكل النموذج الأولي الجديد فيمكن أن يكتسي مجموعة من الألوان، على شكل خطوط أو مربعات.

وسيُلهم نموذج هذه السيارات مركبات الشركة في المستقبل، ومن ذلك مثلا أن عرض بيانات السرعة والاتجاه وسواهما على كامل عرض الزجاج الأمامي، كما في هذا النموذج، سيصبح متاحا اعتبارا من سنة 2025.

- 5 ملفات أساسية ضمن معرض «لاس فيغاس» للإلكترونيات

كذلك أشارت «بي إم دبليو» إلى إمكان عرض الصور في الواقع المعزز، أو حتى تحويل الزجاج الأمامي بالكامل إلى شاشة، وهي تقنيات يُفترض أن تتيح المزج بين «العالمين الحقيقي والافتراضي».

وعلق أرنولد شوارزنيغر بقوله إنه كان «قلقا قليلا» بشأن الإكثار من اعتماد التكنولوجيا في السيارات. وذكّر نجم «ذي تيرمينيتور» بأن «الآلة كانت تمثل العدو» في معظم أفلامه.

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