بالفيديو: تعرف على جديد أيقونة «C3» من «سيتروين»

القاهرة - بوابة الوسط

كشفت «سيتروين» عن سيارتها الجديدة التي يتوقع لها أن تكون منافسا قويا في عالم المركبات الكهربائية.

وحصلت «Citroen eC3» على هيكل معدّل عن سيارات «C3» التي ظهرت العام الماضي، طوله 4 أمتار تقريبا، وعرضه 175 سم، وارتفاعه 147 سم، والمسافة بين محوري العجلات فيه 254 سم، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

داخلية السيارة

وجهّزت قمرة السيارة بمقاعد مريحة تتسع لـ5 ركاب، وحصلت واجهة القيادة فيها على شاشة لمسية متطورة تعمل مع أجهزة (iOS) و(أندرويد)، وعلى مقود مميز مزود بأزرار للتحكم في أنظمة الصوت والرد على المكالمات الهاتفية.

وزوّدت «سيتروين» هذه السيارة بحساسات للضوء والمطر، ونظام للحفاظ على الثبات على المنعطفات، وأنظمة (ABS) حديثة للفرامل، ووسادات أمان هوائية لحماية جميع الركاب أثناء الحوادث.