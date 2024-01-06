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البطاطا والموز بديلا لـ«فيلر» العينين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 يناير 2024, 10:24 صباحا
البطاطا والموز بديلا لـ«فيلر» العينين
بدائل طبيعية لـ«الفيلر» من أجل إخفاء تجاعيد العينين (أرشيفية: الإنترنت)
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تجنبا للمجازفة أو الأضرار المحتملة لحقن الفيلر تحت العين، يمكن اللجوء إلى مكونات طبيعية فعالة من شأنها أن تخفف من تجاعيد العينين، وتشد الجلد المترهل، وكذلك تخفى الهالات السوداء، وذلك بمكونات تعمل بديلة للفيلر تحت العين، وفقا لموقع «الجميلة».

البطاطا بديل الفيلر تحت العين
المكونات وطريقة التطبيق
½ حبة من البطاطا.
½ حبة من الخيار

- يبشر الخيار والبطاطا، ويخلطان معا جيدا، ثم يوضع المزيج في قوالب الثلج في الثلاجة حتى يتجمد.

- للاستخدام، يمرر مكعب من مزيج الخيار والبطاطا المثلج على الجلد المحيط بالعينين.

- تكرر هذه الخطوة يوميا قبل الخلود إلى النوم، ويترك المزيج طوال الليل، ثم يغسل في الصباح بالماء البارد.

الموز والعسل بديلا «الفيلر» تحت العين
المكونات وطريقة التطبيق
ثمرة صغيرة من الموز
ملعقة من العسل

- يهرس الموز جيدا، ثم يمزج بالعسل، ويطبق المزيج على المنطقة المحيطة بالعينين.

- تدلك المنطقة برفق عشر دقائق، ثم تشطف بالماء البارد.

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