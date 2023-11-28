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الفلفل الحار والعسل بديلان لفيلر الشفاه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 نوفمبر 2023, 09:09 صباحا
الفلفل الحار والعسل بديلان لفيلر الشفاه
وصفات طبيعية منزلية بديلة لفيلر الشفاه.. تعرفي عليها (أرشيفية: الإنترنت)
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تبحث السيدات على شتى الطرق، للحصول على شفاه ممتلئة وناعمة. لذلك سوف نقدم لكِ بعض الطرق، لعمل وصفات طبيعية من أجل نفخ الشفاه من دون الحاجة لفيلر. تعرفي إلى الوصفات معنا، وطبقيها بنفسك وفقا لموقع «الجميلة».

القرفة والعسل
- اخلطي ملعقة كبيرة من القرفة المطحونة مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة كبيرة من العسل.

- ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك بحركات دائرية لدقيقتين.

- اغسلي بالماء الدافئ، وكرري ذلك مرتين أسبوعيًا.

الفلفل الحار
- اخلطي نصف ملعقة من الفلفل الحار مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

- ضعي الخليط على الشفاه برفق مع التدليك بحركات دائرية لدقيقتين.

- اغسلي جيدًا بالماء البارد.

- ضعي المرطب الخاص بكِ، وكرري ذلك مرة أسبوعيًا.

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