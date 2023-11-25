غسول لتفتيح البشرة من جوز الهند والسكر

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم إليك غسولاً طبيعياً، لتفتيح البشرة من جوز الهند والسكر البني، الذي يحتوي على العديد من المواد والعناصر المهمة التي تدخل في الوصفات الطبيعية للعناية بجمال البشرة، خاصة تفتيحها ونظافتها تعرفي على المكونات وطريقة التطبيق وفقا لموقع «حياتك».

المكونات وطريقة التطبيق

- اخلطي ملعقة كبيرة من جوز الهند مع ملعقة من السكر البني وملعقة كبيرة من زيت الزيتون وملعقة من الألوفيرا جيدا، حتى تشكلي عجينة متماسكة، ثم دلكي بها بشرتكِ برفق بحركات دائرية.

- عليكِ ألا تلمسي البشرة لمدة لا تقل عن نصف ساعة تقريبا، ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ.

- لكي تحصلين على أفضل النتائج في وقت قصير، كرري هذه الوصفة مرة كل يوم على مدى نحو عشرة أيام.