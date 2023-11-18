4 نصائح لمحاربة البشرة الباهتة

القاهرة - بوابة الوسط

الكريمات ومستحضرات التجميل باهظة الثمن وحدها ليست كافية للحصول على بشرة صحية ونضرة وخالية من الشوائب. وقد واجه معظمنا جفاف البشرة من وقت إلى آخر. وعند اتباع تطبيق روتين التنظيف والترطيب والتقشير والحماية باستمرار، يمكنك أن تعيدي النضارة إلى بشرتك في وقت قصير، حسب «موقع غارنيه».

- الخطوة الأولى «التنظيف»:

يكمن أول الحلول في التأكد من تنظيف البشرة بشكل كافٍ، فالحياة اليومية، خاصةً إذا كنت تعيشين في المدينة، تحمل جرعة يومية من المواد الملوثة والسموم في الجو. وعندما تتراكم هذه المواد على بشرتك، تمنحها مظهرا مسطحا. لذا عليك اختيار منظف رقيق، لكن يكون فعَّالًا للوجه، واستخدميه يومياً.

- الخطوة الثانية «التقشير»:

أحد أسباب شحوب البشرة الأكثر شيوعا هو الزيادة المفرطة للخلايا الميتة، وهذا الأمر هو جزء من عملية طبيعية بالكامل. لكن تلك الخلايا قد تُفقد البشرة نضارتها الصحية في حال عدم إزالتها بانتظام، فطبقي بخطوة تقشِّر البشرة بلطف.

- الخطوة الثالثة «الترطيب»:

يمكن أيضا أن يكون سبب البشرة الباهتة هو الجفاف. ومن المهم استخدام كريم مرطب جيد للوجه كل مساء، بعد تنظيف الوجه وإزالة المكياج. اختاري تركيبة خفيفة الوزن تعمل على ترطيب بشرتك دون إثقالها.

- الخطوة الرابعة «الحماية»:

أحد الأسباب الشائعة لشحوب البشرة هو الأضرار التي تسببها أشعة الشمس. فكلما تعرضت بشرتك للشمس مدة أطول أصبحت أكثر جفافا. وقد تسبب المبالغة في التعرض للشمس في ظهور البقع التي تجعل البشرة تبدو باهتة. استعملي في الصباح مرطبا للوجه يحتوي على حماية من أشعة الشمس، لضمان حماية بشرتك.

وإذا كنت تتساءلين كيف يمكنك الحصول على بشرة مشرقة، فليس عليك إلا اتباع هذه النصائح البسيطة.