  • Alwasat News
Atwasat

4 نصائح لمحاربة البشرة الباهتة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 18 نوفمبر 2023, 09:14 صباحا
4 نصائح لمحاربة البشرة الباهتة
اتباع روتين للعناية بالبشرة يحميك من مظهر غير مستحب (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

الكريمات ومستحضرات التجميل باهظة الثمن وحدها ليست كافية للحصول على بشرة صحية ونضرة وخالية من الشوائب. وقد واجه معظمنا جفاف البشرة من وقت إلى آخر. وعند اتباع تطبيق روتين التنظيف والترطيب والتقشير والحماية باستمرار، يمكنك أن تعيدي النضارة إلى بشرتك في وقت قصير، حسب «موقع غارنيه».

- الخطوة الأولى «التنظيف»:
يكمن أول الحلول في التأكد من تنظيف البشرة بشكل كافٍ، فالحياة اليومية، خاصةً إذا كنت تعيشين في المدينة، تحمل جرعة يومية من المواد الملوثة والسموم في الجو. وعندما تتراكم هذه المواد على بشرتك، تمنحها مظهرا مسطحا. لذا عليك اختيار منظف رقيق، لكن يكون فعَّالًا للوجه، واستخدميه يومياً.

- الخطوة الثانية «التقشير»:
أحد أسباب شحوب البشرة الأكثر شيوعا هو الزيادة المفرطة للخلايا الميتة، وهذا الأمر هو جزء من عملية طبيعية بالكامل. لكن تلك الخلايا قد تُفقد البشرة نضارتها الصحية في حال عدم إزالتها بانتظام، فطبقي بخطوة تقشِّر البشرة بلطف.

-كم مرة يجب أن تغسل وجهك في اليوم؟
-استقبلي الخريف ببشرة صحية باتباع هذه النصائح

- الخطوة الثالثة «الترطيب»:
يمكن أيضا أن يكون سبب البشرة الباهتة هو الجفاف. ومن المهم استخدام كريم مرطب جيد للوجه كل مساء، بعد تنظيف الوجه وإزالة المكياج. اختاري تركيبة خفيفة الوزن تعمل على ترطيب بشرتك دون إثقالها.

- الخطوة الرابعة «الحماية»:
أحد الأسباب الشائعة لشحوب البشرة هو الأضرار التي تسببها أشعة الشمس. فكلما تعرضت بشرتك للشمس مدة أطول أصبحت أكثر جفافا. وقد تسبب المبالغة في التعرض للشمس في ظهور البقع التي تجعل البشرة تبدو باهتة. استعملي في الصباح مرطبا للوجه يحتوي على حماية من أشعة الشمس، لضمان حماية بشرتك.

وإذا كنت تتساءلين كيف يمكنك الحصول على بشرة مشرقة، فليس عليك إلا اتباع هذه النصائح البسيطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة

قادة عالميون سابقون يدعون بايدن إلى إنهاء قتل المدنيين في غزة ووضع خطة سلام جادة
يعرض السبت على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة

يعرض السبت على قناة الوسط: «وادي الموت».. فيلم وثائقي يلخص مأساة درنة
عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف

عبر «فيسبوك».. علي الأسود يستعرض صورة شقيقه مختار مع الأسطورة الإيطالية دينو زوف
غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1

غطاء بالوعة يتسبب في إلغاء التجارب الحرة لسباق لاس فيغاس لفورمولا 1
تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس

تصنيع شعلة أولمبياد باريس 2024 من السيارات الخردة وغسالات الملابس
قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد

قصة إبادة قبيلة أوسيدج في فيلم سكورسيزي الجديد
المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026

المنتخب الوطني يفوز على إسواتيني بهدف كراوع في تصفيات كأس العالم 2026
محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

محمد صلاح يتصدر قائمة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي
كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا

كلب رئيسة مولدوفا يعض رئيس النمسا
حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية

حسم 10 نقاط من رصيد إيفرتون بالدوري الإنجليزي لخرقه القواعد المالية
أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي

أمازون تبيع سيارات جديدة عبر الإنترنت وتبدأ بطرازات هيونداي
شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

شاهد.. كولومبيا تصعق البرازيل في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026
روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا

روسيا ترسل أولى شحناتها المجانية من الحبوب إلى أفريقيا
روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»

روجر ووترز يواجه دعوى في الأرجنتين بتهمة «معاداة السامية»
إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء

إيمينالو: أندية الدوري السعودي ستجلب لاعبين على أعلى مستوى في الشتاء
كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب

كاريكاتير حليم - المثلث الأحمر المقلوب
مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين

مغني الراب الأميركي سنوب دوغ يعلن إقلاعه عن التدخين
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة
خلطات للوجه بالحليب والنشا لعلاج مشاكل البشرة
طريقة فعالة لتطويل الشعر بعصير البطاطس
طريقة فعالة لتطويل الشعر بعصير البطاطس
«السحّاب».. علامة مهمة للتعرف على الحقائب الفاخرة
«السحّاب».. علامة مهمة للتعرف على الحقائب الفاخرة
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية
ماسك الموز والقهوة للوجه.. نتائج غير متوقعة وسريعة
ماسك الموز والقهوة للوجه.. نتائج غير متوقعة وسريعة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر
خلطة الزيوت السبعة السحرية للشعر...
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها
ماسك القهوة والنشا لتفتيح البشرة وشدها...
قناع الخيار والعسل والشوفان الأفضل للوجه
قناع الخيار والعسل والشوفان الأفضل للوجه...
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة
ماسك الأفوكادو والكاكاو والعسل للحفاظ على رطوبة البشرة...
ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها
ماسك الترمس والليمون لنضارة البشرة وتفتيحها...
المزيد
4 نصائح لمحاربة البشرة الباهتة
4 نصائح لمحاربة البشرة الباهتة...
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة
أفضل الوصفات الطبيعية من زيت الورد والنشا لتفتيح البشرة...
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة
«هلبوت» تطلق مجموعة من الساعات تدمج بين العصرية والأنوثة...
ماسك الموز والقهوة للوجه.. نتائج غير متوقعة وسريعة
ماسك الموز والقهوة للوجه.. نتائج غير متوقعة وسريعة...
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية
ماسك بياض البيض لبشرة ناصعة وصحية...
المزيد