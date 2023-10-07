حيل سريعة لعلاج فراغات الحواجب

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني بعض النساء مشكلة الحواجب الخفيفة، ويبدأن بالبحث عن طرق وحيل، لتكثيف شعر الحواجب وملء الفراغات. هناك العديد من الحيل التي تساعدك في استعادة كثافة حواجبك وملء فراغاتها من خلال وصفات طبيعية. تعرفي علبها معنا، وطبقيها بنفسك بسهولة لموقع «الجميلة».

تعرفي على بعض النصائح لمعالجة فراغات الحواجب:

تقشير الحاجب

- يساعدك تقشير البشرة في الحصول على بشرة أكثر نعومة ونضارة، وأيضا في تجديد الشعيرات الضعيفة وتحفيز نموها.

- كل ما عليك فعله هو باستخدام فرشاة أسنان ناعمة قشري حاجبيك بلطف، لزيادة نمو الشعر، واهتمي بإجراء ذلك الأمر بلطف، وفي اتجاه الشعر نفسه، حتى لا تتسببي في زيادة تساقط شعر حاجبيك.

استخدام الزيوت الطبيعية:

- من أفضل الزيوت الطبيعية التي تزيد من نمو شعر الحاجب زيت الخروع، فهو غني بمضادات الأكسدة التي تزيد من نمو الشعر.

- كل ما عليك فعله هو وضع زيت الخروع على حاجبيك ورموشك يومياً قبل النوم بواسطة فرشاة ماسكرا قديمة، وفي خلال شهرين على الأقل ستحصلين على حواجب ورموش أكثر كثافة وطولاً أيضاً.

تناول الفيتامينات

- توجد بعض الأمصال والفيتامينات التي تساعد في زيادة نمو شعر الحواجب بصفة عامة بشكل أسرع مثل البيوتين، الذي يعمل على تحفيز نمو الشعر.

من جهة أخرى، ننصحك بتطبيق بعض وصفات الزيوت الطبيعية التي تعمل على تكثيف الحواجب، والعناية بها.

زيت جوز الهند

- يساعد زيت جوز الهند على تقوية بصيلات الشعر وتحفيز نموه من خلال تدليك الحواجب بزيت جوز الهند الدافئ، حيث يساعد ذلك في زيادة الدورة الدموية في الشعر، وتحفيز نموه.

طريقة التحضير والتطبيق

- سخني اثنتين أو ثلاث ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند لبضع ثوان، وضعيه على حواجبك.

- اغسلي حواجبك بعد أربع أو خمس ساعات، ويمكن وضعه طول الليل، وكرّري الوصفة من مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع.

خلطة زيت القرنفل وجوز الهند

المكوّنات

3 ملاعق كبيرة من زيت القرنفل

3 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير والتطبيق:

- اخلطي زيت القرنفل بزيت جوز الهند جيداً؛ حتى يتجانسان معاً.

- طبقي المزيج على شعر الحواجب، ثم اتركيه ساعة.

- اغسلي وجهك بالماء الفاتر أو أزيلي بقايا الزيوت بمزيل.