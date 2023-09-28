غسول زيتي من زهر البرتقال لتنظيف البشرة

القاهرة - بوابة الوسط

نقدم لك اليوم طريقة عمل منظف زيتي للوجه باستخدام زيت زهر البرتقال ولب المشمش لتنظيف مسام البشرة وإزالة الرؤوس السوداء، حيث إن منظفات الزيت تقوم بتكسير الطبقة الأولى من الشوائب المتراكمة على جلد الوجه والتي لا يمكن إزالتها بغسولات البشرة العادية، حسب موقع«فستاني».

فوائد منظف الوجه الزيتي:

يعمل بفاعلية لتنظيف المسام وإزالة الرؤوس السوداء.

يساعد على موازنة الدهون الموجودة على سطح البشرة.

يساعد على حماية طبقة الدهون الطبيعية الموجودة على سطح البشرة وأيضًا البكتيريا النافعة التي تعيش هناك.

يزيل الجلد الميت والشوائب.

يساعد في الحفاظ على ترطيب البشرة.

وإليك طريقة تحضير مُنظف زيت زهر البرتقال.

المكونات:

10 قطرات زيت زهر البرتقال

50 غرام زيت لب المشمش.

25 غرام زيت الأرز.

15 غرام زيت خروع.

1 غرام فيتامين (E).

9 غرامات (polysorbate 80).