خلطة من الورد والقرفة لتعطير الشعر

القاهرة - بوابة الوسط

لا تقتصر العناية بالشعر على غسله ووضع الكريمات لتحصلي على شعر حيوي لامع، فالشعر الجميل لا يكتمل أبدا من دون أن تكون رائحته جيدة.

جربي هذه الوصفة واستمتعي برائحة شعر جميلة وجذابة للغاية وذلك وفقا لموقع «جمالك».

لتحضير وصفة تعطير الشعر تحتاجين إلى:

ملعقة كبيرة من الورد المجفف.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

كوب من المياه المعدنية.

- اغلي القرفة والورد في الماء لبضع دقائق وصفي المزيج واتركيه يبرد وأضيفي 20 ملي من الكحول المخصص للاستخدام الطبي، بعد ذلك، صبي المزيج في زجاجة رذاذ ورشي القليل على شعرك وستندهشين من جمال الرائحة.