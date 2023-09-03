الجزر والجوافة للتخلص من التجاعيد حول الفم

القاهرة - بوابة الوسط

تعاني كثير من السيدات مشكلة ظهور التجاعيد حول الفم، والتي تظهر على هيئة خطوط رفيعة.

وعادة ما تظهر تلك التجاعيد عندما يقل إنتاج الكولاجين في الوجه، وتزيد النسبة تدريجيا مع العمر. هذا النقص في الكولاجين يؤدي إلى جعل الجلد أقل مرونة، فتظهر التجاعيد على الوجه، خاصة حول الفم، لأن البشرة تكون حساسة في هذه المنطقة أكثر من غيرها. بالإضافة إلى ذلك، يخف إفراز البشرة للزيوت الطبيعية، فيصاب الجلد بالتشققات، وفقا لموقع «جمالك».

لذلك نقدِّم لكِ خلطة منزلية طبيعية ستعمل على تخليصكِ من هذه المشكلة تماما مع المداومة على استخدامها.

الجزر والجوافة

المكونات:

حبة من الجزر المفروم

- الجزر من المكونات الطبيعية التي تزود البشرة بالترطيب، وتساعدها في محاربة علامات التقدم بالسن، لاحتوائه على المواد المضادة للأكسدة والمعادن التي تحمي وتغذي وترطب البشرة.

حبة من الجوافة المهروسة

- تحتوي الجوافة على نسبة عالية جدا من الماء، مما يسهم في ترطيب البشرة، وبالتالي عدم تقشرها، وظهور الخطوط الرفيعة عليها.