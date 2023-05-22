  • Alwasat News
Atwasat

بعد اتهامات بالتفرد الثقافي.. «ديور» تعرض أزياء في المكسيك بالمشاركة مع حرفيين محليين

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 22 مايو 2023, 11:04 صباحا
بعد اتهامات بالتفرد الثقافي.. «ديور» تعرض أزياء في المكسيك بالمشاركة مع حرفيين محليين
جانب من عرض أزياء لدار ديور الفرنسية في المكسيك، 20 مايو 2023. (أ ف ب)
alwasat radio

عرضت دار كريستيان ديور للأزياء، السبت، في المكسيك مجموعة من الملابس صممتها بالتعاون مع حرفيين محليين، وذلك بعدما وجهت الحكومة المكسيكية سابقا اتهامات بالتفرد الثقافي لدور أزياء معينة.

وعرضت «ديور» مجموعة الأزياء في أنتيغو كوليدجيو دي سان إيلدفونسو، وهو مبنى من حقبة الاستعمار يقع بجوار معبد تمبلو مايور في وسط مكسيكو سيتي، وفقا لوكالة «فرانس برس».

عرض «ديور» شمل تصاميم وأقمشة مستوحاة من المجتمعات المكسيكية
وقدمت مصممة الأزياء الخاصة بـ«ديور» ماريا غراتسيا تشيوري ملابس نسائية مطرزة ومصنوعة من أقمشة مستوحاة من المجتمعات المكسيكية.

وشمل العرض تصاميم بألوان زاهية ومطرزة بورود تقليدية، وأخرى بالأسود والأبيض، إضافة إلى فساتين باللون الوردي المكسيكي التقليدي تعيد إلى الذاكرة الملابس التي كانت ترتديها المجتمعات الأصلية في أواكساكا وتشياباس في جنوب البلاد وفي بويبلا (وسط المكسيك).

- مكونات منزلية لاكتشاف الذهب المزيف
- فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطرق استخدامه

واختُتم بعرض فساتين بيضاء فيها بعض التفاصيل الحمراء.

وأنجزت «ديور» هذه التصاميم بالشراكة مع حرفيين مكسيكيين.

ووجهت الحكومة المكسيكية ومجموعات من السكان الأصليين في السابق اتهامات بالتفرد الثقافي لشركات أزياء.

وفي العام 2021، نددت السلطات المكسيكية باستخدام شركات «شي إن» الصينية و«إنديتكس» الإسبانية و«أنتروبولوجي» و«باتاول» الأميركيتين أقمشة مكسيكية في تصاميمها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد اتهامات بالتفرد الثقافي.. «ديور» تعرض أزياء في المكسيك بالمشاركة مع حرفيين محليين

بعد اتهامات بالتفرد الثقافي.. «ديور» تعرض أزياء في المكسيك بالمشاركة مع حرفيين ...
الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو

الدوري الإسباني: فالنسيا يهزم الريال لخدمة أتلتيكو
فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين

فوزه الثاني في كأس العالم.. المنتخب الليبي للكرة المصغرة يهزم البحرين
«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر

«دورينا» (الجولة 6 إياب): أهداف مباراة التعاون والنصر
«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟

«تحقيقات»: هل انتهت أزمة السيولة؟
يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي

يتقدمهم هالاند.. مهندسو مانشستر سيتي للفوز بالدوري الإنجليزي
فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية

فعاليات تجمع ليبيا للسلام الثاني للدراجات النارية
«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين

«كلينكا»: كيف تتجنب مريضة السكري أكزيما اليدين
«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»

«أكلات ماجدة 2» (حـ 25): شربة القرعة .. والحلو «كليجة عراقية»
إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس

إشادات واسعة بشعر فاطمة إعموم خلال تكريمها بمكتبة طرابلس
شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا

شاهد: دراسة علمية تقدم اقتراحين لتحقيق الأمن المائي في ليبيا
كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!

كاريكاتير حليم - القمم العربية والشعب الفلسطيني!
عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات

عقيلة صالح: سنتوافق مع مجلس الدولة على حكومة مصغرة لإجراء الانتخابات
نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)

نص كلمة المنفي في القمة العربية (فيديو)
محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى

محمد الفقيه صالح و«عروش الظلال».. قصائد تحتفي بالمكان ومراسم الذكرى
جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي

جريدة «الوسط»: باتيلي يخوض معركته على جبهة الاستحقاق الانتخابي
النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت بنغازي

النيابة العامة: «اللواء 106» يخلي 77 عقارًا منهوبة بعد إثبات ملكيتها لأسر غادرت ...
خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات

خلال لقائهم مع عقيلة.. وفد المنطقة الغربية يطالب بإنشاء حكومة موحدة للإشراف على ...
 المزيد من أناقة وجمال

تعليقات

عناوين ذات صلة
الزنجبيل والليمون لفتح مسام البشرة
الزنجبيل والليمون لفتح مسام البشرة
قناع العدس لتوحيد لون البشرة
قناع العدس لتوحيد لون البشرة
مقشر لليدين من اللوز والسكر
مقشر لليدين من اللوز والسكر
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أبرز إطلالات حفل «Met Gala»
أبرز إطلالات حفل «Met Gala»...
عصير البصل وصفار البيض بدلا من «المايكرو بيلدينغ»
عصير البصل وصفار البيض بدلا من «المايكرو بيلدينغ»...
دنيا سمير غانم بإطلالة زرقاء ناعمة
دنيا سمير غانم بإطلالة زرقاء ناعمة...
إطلالة فسفورية شبابية لغادة عبدالرازق
إطلالة فسفورية شبابية لغادة عبدالرازق...
مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجك في الصيف
مع ارتفاع الحرارة.. 7 نصائح للحفاظ على ثبات مكياجك في الصيف...
المزيد
بعد اتهامات بالتفرد الثقافي.. «ديور» تعرض أزياء في المكسيك بالمشاركة مع حرفيين محليين
بعد اتهامات بالتفرد الثقافي.. «ديور» تعرض أزياء في المكسيك ......
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة
4 وصفات طبيعية لرموش طويلة وجذابة...
بالملح.. تخلصي من سقوط الشعر
بالملح.. تخلصي من سقوط الشعر...
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية
روتين سهل ومهم للعناية بالبشرة الدهنية...
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله
زيت الجرجير لتغذية الشعر وتطويله...
المزيد