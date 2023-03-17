مكونات منزلية لاكتشاف الذهب المزيف

القاهرة - بوابة الوسط

يقع الكثير من في مأزق شراء قطع من الحلي على أنها من الذهب، لكنها قد لا تكون كذلك، فكيف يمكن التعرف إلى الذهب الحقيقي.

باستخدام بعض المكونات المنزلية، يمكنك اكتشاف ما إذا كانت قطعة ذهب ما حقيقية أم لا، فتعرفي إلى هذه الطرق البسيطة، وفق «سوبر ماما».

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وعاء الماء: يعد الذهب معدنا ثقيلا، لذلك يمكنك اختباره بوضع القطعة الذهبية في وعاء يحتوي على الماء الفاتر، ففي حال سقطت القطعة المعدنية لقاع الوعاء يكون الذهب حقيقا، أما الذهب المقلد فهو أخف وزنا، ويبقى طائفا على الماء.

اختبار الخل: في هذا الاختبار عليكِ أن تضعي القطعة الذهبية على سطح مستو، وتضعي بضع قطرات الخل على القطعة الذهبية والانتظار لمدة 15 دقيقة، فإذا تغير لون القطعة، فهذا يعني أنه ذهب مزيف، بينما الذهب الحقيقي لن يتغير لونه.