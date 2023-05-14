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فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطرق استخدامه

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 14 مايو 2023, 02:12 مساء
فوائد فيتامين «سي» للبشرة وطرق استخدامه
أقنعة طبيعية وسيرم للعناية ببشرتك من فيتامين سي (الإنترنت)
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فيتامين «سي»، المعروف أيضا باسم حمض الأسكوربيك، هو مكون سحري للبشرة، وهو مكون غذائي قابل للذوبان في الماء، كما أنه مضاد للأكسدة يحارب الجذور الحرة الضارة التي تتلف خلايا الجلد، وفقا لموقع «الجميلة».

فوائد فيتامين «سي» للبشرة:
- إذا كنتِ ترغبين في الحصول على بشرة متوهجة ومشرقة، فاستخدمي فيتامين «سي»، لأنه يعمل على تفتيح البشرة بفضل خصائصه المضادة للأكسدة، كما أنه مقاوم الشيخوخة ومقاوم للتصبغ في المستقبل.
- لا يحسن فيتامين «سي» نسيج بشرتك فحسب، بل أنه يوفر أيضًا الحماية من أشعة الشمس. ويساعد في تقليل الاحمرار والطفح الجلدي وتهدئة البشرة التي تتأثر بأشعة الشمس.
- فيتامين (ج)، أو «سي» كما هو معروف، معروف أيضا بفوائده المضادة للشيخوخة. يساعد على تقليل ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين في الجسم.
- فرط التصبغ ناتج عن زيادة إنتاج الميلانين. إنه ليس ضارًا، لكنه قد يسبب ظهور بقع داكنة على بشرتك.
- يمكنك تقليل البقع الداكنة باستخدام فيتامين (ج)، لأنه يساعد على تثبيط تكوين الميلانين.
- يمكن لشمس الصيف أن تجفف بشرتك، لكن استخدام فيتامين «سي» يساعد في إبقائها رطبة. ويقلل من جفاف الجلد ويحبس الرطوبة في بشرتك. وسيمنع ذلك بشرتك من أن تصبح جافة وباهتة.

طرق استخدام فيتامين «سي»
ماسك بودرة فيتامين «سي»
- خذ وعاء واخلط ملعقتين كبيرتين من مسحوق فيتامين «سي» وملعقة كبيرة من زيت اللوز، وأضف الماء لعمل عجينة ناعمة.
- يمكنك أيضا استخدام سيرم فيتامين «سي» بدلا من الماء.
- ضعي المزيج على وجهك واتركيه لمدة 15 دقيقة.
- اغسلي وجهك بالماء البارد.

مصل فيتامين «سي»
- في حين أن مسحوق فيتامين «سي» أقوى من مصل فيتامين «سي»، يمكنكِ تجربة السيرم للحصول على مزايا إضافية.

طريقة التحضير والتطبيق
- اخلطي ملعقتين كبيرتين من ماء الورد مع ملعقة كبيرة من جل الصبار.
- قومي بسحق قرصين من فيتامين «سي»، وأضيفي ملعقة كبيرة من الجلسرين، وشق كبسولة فيتامين هـ. يقلب الخليط جيداً.
- انقلي المصل إلى وعاء نظيف واحتفظي به في الثلاجة لمدة يوم بمجرد إذابة جميع المكونات.
- نظفي وجهك ثم دلكي السيرم برفق على وجهك ورقبتك، لا تفركي السيرم بشكل مفرط. دعي بشرتك تمتصه ثم اغسلي وجهك في الصباح.

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