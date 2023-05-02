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الشوفان وعصير الليمون للتخلص من الكلف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 11:07 صباحا
الشوفان وعصير الليمون للتخلص من الكلف
طريقة سهلة وسريعة للتخلص من الكلف والنمش بمواد طبيعية (الإنترنت)
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أحيانا تعاني البشرة النمش والكلف والتصبغات السوداء، ويأتي الحمل والإرضاع ومراحل التغيرات الهرمونية على رأس الأسباب في هذه الظاهرة الموقتة.
ويسهم التعرّض لأشعة الشمس من دون حذر، ومن دون وضع مستحضرات موثوقة للوقاية من الشمس، في حدوث مثل هذه المشاكل، وكذلك التعرّض لماء الكلور في المسابح أيضا، وفق «بشرتك. كوم».

وإليك طريقة لعلاج النمش والكلف في أسبوع:
امزجي ملعقة كبيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة صغيرة من بيكربونات الصودا وملعقة كبيرة من عصير الليمون وملعقة صغيرة من خل التفاح. امزجي جيدا ومن ثم ضعي المزيج على وجهكِ، وتجنبي ملامسة العينين. انتظري ما لا يقل عن 40 دقيقة ومن ثم اشطفي بالماء الدافئ فالبارد وامسحي الوجه بقطنة مغمسة بعصير الليمون. واظبي على هذه الخلطة مدة أسبوع كامل، وتجنبي خلاله الخروج تحت أشعة الشمس.
 

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