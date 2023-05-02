الشوفان وعصير الليمون للتخلص من الكلف

القاهرة - بوابة الوسط

أحيانا تعاني البشرة النمش والكلف والتصبغات السوداء، ويأتي الحمل والإرضاع ومراحل التغيرات الهرمونية على رأس الأسباب في هذه الظاهرة الموقتة.

ويسهم التعرّض لأشعة الشمس من دون حذر، ومن دون وضع مستحضرات موثوقة للوقاية من الشمس، في حدوث مثل هذه المشاكل، وكذلك التعرّض لماء الكلور في المسابح أيضا، وفق «بشرتك. كوم».