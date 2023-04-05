أدخلي النشا في روتين العناية بشعرك

القاهرة - بوابة الوسط

النشا من المكونات التي أثبتت فاعليتها بشكل كبير في عالم التجميل وخاصة الشعر، فهو يقوم بفرد الشعر المجعد ويعالجه ويمنحه الانسيابية والنعومة.. تعرفي معنا على فوائد ماسك النشا لعلاج مشاكل الشعر واحرصي على إدخاله في روتين العناية بشعرك وذلك وفقًا لموقع «جمالك».

فوائد ماسك النشا للشعر

- النشا يحد من الزيوت الزائدة بفروة الرأس.

- يسهم النشا في تغذية الشعر فهو غني بالفيتامينات المعززة لصحة ونمو الشعر.

- يحافظ على الشعر من التلف ويعالج التهابات فروة الرأس.

- يعالج تساقط الشعر ويزيد كثافته.

- يقضي النشا على قشرة الشعر والمتسببة في تساقطه.

- يمنح النشا الشعر الانسيابية والنعومة، فهو يقوم بفرد تجاعيد الشعر، فالنشا يحتوي على مركب الاينوزيتول والذي يلعب دورًا في فرد تجاعيد الشعر.

- يعزز من نمو الشعر، فالنشا يحتوي على بعض الفيتامينات المهمة للشعر مثل فيتامين (ك) وبعض الأحماض الدهنية مثل (الأوميجا ٣).

- يحمي النشا الشعر من الجفاف، فهو يسهم في ترطيبه.

قناع النشا وزيت جوز الهند لترطيب الشعر.

المكونات وطريقة التطبيق

نصف كأس من النشا.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

4 ملاعق صغيرة من زيت جوز الهند.

القليل من الحليب.

- نمزج النشا مع الحليب حتى يتكون لدينا قوام كريمي.

- نضع باقي المكونات ونقلب جيدًا حتى تتجانس المكونات تمامًا ونفرد الماسك على الشعر من الجذور حتى الأطراف ونتركه لمدة ١٢٠ دقيقة.

- نغسل الشعر بعدها بالماء الدافئ والشامبو المناسب لنوع الشعر.