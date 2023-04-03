الزنجبيل وزيت القرفة لتنحيف الوجه

القاهرة - بوابة الوسط

تلجأ عديد السيدات إلى عمليات التجميل أو استخدام المكياج للحصول على وجه نحيف، حيث أصبح الوجه النحيف من مقومات الجمال في الوقت الحالي، وإذا كنت ترغبين في تنحيف وجهك وأنفك يمكنك تطبيق قناع الزنجبيل للحصول على ما ترغبين بنتائج مضمونة وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات وطريقة التطبيق

ملعقة من الزنجبيل

ملعقة من الماء

ملعقة من زيت القرفة