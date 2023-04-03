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الزنجبيل وزيت القرفة لتنحيف الوجه

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 أبريل 2023, 11:31 صباحا
الزنجبيل وزيت القرفة لتنحيف الوجه
خلطة منزلية طبيعية لتنحيف الوجه من الزنجبيل (الإنترنت)
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تلجأ عديد السيدات إلى عمليات التجميل أو استخدام المكياج للحصول على وجه نحيف، حيث أصبح الوجه النحيف من مقومات الجمال في الوقت الحالي، وإذا كنت ترغبين في تنحيف وجهك وأنفك يمكنك تطبيق قناع الزنجبيل للحصول على ما ترغبين بنتائج مضمونة وذلك وفقا لموقع «الجميلة».

المكونات وطريقة التطبيق
ملعقة من الزنجبيل
ملعقة من الماء
ملعقة من زيت القرفة

طريقة التحضير
- قومي بطحن ملعقة الزنجبيل جيدا وأضيفي الماء وزيت القرفة إلى الزنجبيل مع الخلط جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكة.
- طبقي القناع على المكان الذي تريدين تنحيفه مثل الأنف دلكي الأنف بشكل دائري حتى يجف ثم يغسل بالماء.
كرري الماسك لمدة أسبوع وستشعرين بالفرق الكبير.

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