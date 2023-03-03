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تحية خاصة في «أسبوع باريس» للمصمم الراحل باكو رابان

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 12:21 مساء
تحية خاصة في «أسبوع باريس» للمصمم الراحل باكو رابان
مصمم الأزياء الإسباني باكو رابان يعاين فستانا من نصميمه في 20 يناير 1999 قبل عرض أزياء في باريس (أ ف ب)
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أقيم عرض للأزياء، الأربعاء، ضمن أسبوع باريس للموضة، صدح خلاله صوت باكو رابان، فيما أحدثت فساتين مصممة بمواد غير تقليدية ضجة كبيرة، تحية لمصمم الأزياء الإسباني الراحل.

وكان هذا العرض أول تحية للمصمم، الذي اشتهر بفساتينه المعدنية والذي توفي عن 88 عاما في مقاطعة بريتاني بغرب فرنسا، حيث كان يعيش.

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وقال مصمم الأزياء في التسجيل الصوتي، الذي سُمع خلال العرض في متحف الفن الحديث في باريس «دور الملابس هو أن تسحر، وأن تثير الحب لدى الآخرين، الحب الذي يحرك كل عمل»، وفق «فرانس برس».

واختُتِم العرض بعدد من الفساتين الذهبية والفضية الطويلة والقصيرة، مذكرة بتصاميم باكو رابان الطليعية الذي عرض عام 1966 تشكيلة بعنوان «12 فستانا غير متوقع من المواد المعاصرة» حصدت نجاحا فوريا.

وأحدثت بعض الفساتين التي تضمنها عرض الأربعاء ضجيجا حجب صوت الموسيقى الهادئة للعرض الذي حضرته الممثلات مارينا فويس وليلى بختي ونجمة شبكات التواصل لينا سيتيويشنز.

 السجادة الحمراء
وارتدى عدد من النجمات على السجادة الحمراء، لحفلات أقيمت بعد وفاة باكو رابان أزياء، صممها المدير الفني للدار الفرنسي جوليان دوسينا.

في حفلة توزيع جوائز غرامي، اختارت مغنية الراب الأميركية كاردي بي فستانا معدنيا مرتبطا بغطاء رأس مصنوعا من سلسلة فضية، أعاد إلى الأذهان أشهر تصاميم باكو رابان.

أما الممثلة الفرنسية جولييت بينوش فارتدت فستانا أسود طويلا مطرزا بالترتر في الأعلى وشبكة معدنية على كشكش التنورة خلال تسلمها جائزة دولية في إشبيلية، بينما ارتدت المغنية أديل فستانا أسود بشراشيب معدنية في إحدى حفلاتها الأخيرة في لاس فيغاس.

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