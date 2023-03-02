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«ديور» تنبش تصاميم الخمسينيات و«سان لوران» تُحيي التنورة في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 مارس 2023, 01:20 مساء
«ديور» تنبش تصاميم الخمسينيات و«سان لوران» تُحيي التنورة في باريس
من غرض لتشكيلة دار «سان لوران» في باريس، 28 فبراير 2023 (أ ف ب)
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أحيت دار «سان لوران» في التشكيلة التي عرضتها، الثلاثاء، خلال أسبوع الموضة في باريس، تصميم بدلة التنورة التي طواها النسيان، لكنها أضفت عليها لمسة إثارة عصرية، فيما عادت «ديور» أيضا إلى قديمها مع لمسة عصرنة.

وعلى منصة مضاءة بثريات تحمل شموعا، ارتدت عارضات «سان لوران» النحيفات، بنظاراتهنّ الشمسية، بدلات التنورة التي تقوم عليها تشكيلة خريف 2023 وشتائها، وفق «فرانس برس».

ومع إن الدار بقيت مخلصة للألوان الكلاسيكية، من أسود وأزرق داكن وسواهما، تَمثّلَ طابع الجرأة في قصّات السترات والتباين، بينها وبين القطع الواسعة والشفافة التي ترافقها.

كذلك يمكن ارتداء التنورة مع بلوزات ذات عقدة، ويتدلى امتداد هذه العقدة على الظهر كالطرحة، أو مع قمصان شفافة أو بلون الجسم.

وأوضح المصمم البلجيكي أنتوني فاكاريلو في لمحة مكتوبة عن العرض أن «لامرأة سان لوران أن تكشف جسدها إذا شاءت أو أن تخبئه إذا أرادت». وفي المناسبات المسائية، يمكن الاستعاضة عن التنورة بسراويل الكشمير الضيقة.

ورأى مدير مشتريات الأزياء في متجر «هارودز» سايمون لونغلاند، في تصريح لوكالة «فرانس برس» أن «التشكيلة بدت مأخوذة من أرشيف إيف (سان لوران) نفسه في ثمانينيات القرن العشرين، لكنّ أنتوني أضفى عليها طابعه وجعلها عصرية جدا». أما دار «ديور» فنبشت أيضا تصاميمها الفائقة الأنوثة المشبعة بروح البانك والعائدة إلى الخمسينيات.

تنانير فضفاضة
وضمت التشكيلة التي عرضتها «ديور» خلال الأسبوع الباريسي تنانير فضفاضة متوسطة الطول بطبعات زهرية مع قفازات وكعب.

وقالت المديرة الفنية لـ«ديور» المصممة الإيطالية ماريا غراتسيا كيوري: «هذه السنوات مهمة جدا للدار التي تأسست العام 1947. كما أنني أردت إنشاء تشكيلة مستوحاة من باريس».

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وابتكر كريستيان ديور في هذه الحقبة إطلالة «نيو لوك» الشهيرة لامرأة ما بعد الحرب العالمية الثانية، وتميزت بالسترات المجهزة بأكتاف مستديرة على تنانير فضفاضة تصل إلى أسفل الركبتين.

وحضرت في التشكيلة أحذية ذات كعوب على شكل فاصلة بإصبع مدبب، وهي تُنتعل مع جوارب عالية لا تُبقي مكشوفا من الساق سوى جزء محدود.

ويشكل إدراج الكعب في التشكيلة تطورا للمصممة الإيطالية التي كانت ترى في الكعب عنصرا مناقضا للنسوية.

وقالت كيوري «ثمة قدر أكبر من الحرية اليوم، ولم يعد من الضروري انتعال أحذية بكعب» لإثبات النفس في عالم العمل. وأضافت «أنا شخصيا لا أنتعلها إطلاقا. أسافر كثيرا، ومع نمط حياتي، أشعر بالراحة إذا انتعلت أحذية مسطحة. ولكن في مناسبات معينة، أحب انتعال أحذية ذات كعب، من دون إفراط».

وشددت على أنها تحرص على تصميم «تشكيلات لكل المناسبات».

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