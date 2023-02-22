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مصممون أوكرانيون يقدمون عروضا ضمن أسبوع الموضة في لندن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 22 فبراير 2023, 02:31 مساء
مصممون أوكرانيون يقدمون عروضا ضمن أسبوع الموضة في لندن
مصمم الأزياء الأوكراني كزينيا شنايدر، يسار، وإيفان فرولوف وجولي باسكال يحملون العلم الأوكراني في لندن، 21 فبراير 2023 (أ ف ب)
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من على منصات عروض الأزياء في أسبوع الموضة بلندن، سعى عدد من المصممين الأوكرانيين، الثلاثاء، إلى دعم بلدهم بعد عام من بدء الغزو الروسي، من خلال ملابس صُنع بعضها مثلا من ربطات عنق لم يعد يرتديها الرجال المنشغلون بالحرب، وأنماط ترمز إلى «هشاشة الحياة».

وصُمِّمَت تشكيلات العلامات التجارية الثلاث «كسينيا شنايدر» و«باسكال» و«فرولوف» في أوكرانيا، رغم القصف الصاروخي وصفارات الإنذار التي تدوي عند حصول غارات جوية، وفق «فرانس برس».

وشددت كسينيا شنايدر، التي أسست مع زوجها الماركة التي تحمل اسمها، على أهمية استمرار المصممين في عملهم.

وقالت شنايدر التي انتقلت أولا إلى المجر ثم ألمانيا وأخيرا بريطانيا: «لا يمكننا التوقف، حتى لو كان الواقع فظيعا. علينا أن نواصل أفضل ما نفعله، وأن نبتكر دائما، ونحاول أن نضفيَ بعض الجمال في هذا العالم المأساوي». وأضافت «لم يعد الأمر يتعلق فقط بكوني مصممة أزياء، بل يجب أن أحافظ على ثقافتي وتقاليدي».

وتشكل سراويل الجينز عنصرا أساسيا في تشكيلة «كسينيا شنايدر» لخريف وشتاء 2023، وكذلك ربطات العنق غير المباعة. وشرحت شنايدر أن «الرجال الأوكرانيين لا يحتاجون إلى ربطات عنق حاليا لأنهم يقاتلون».

سنابل القمح
أما جولي باسكال، التي أسست علامة تحمل اسمها وتعيش حاليا في ألمانيا لكنها تزور بلدها بانتظام، فتتميز تشكيلتها بأنماط على شكل فراشات مستوحاة على قولها من «هشاشة الحياة والموت».

وأشارت إلى أن المصممين الأوكرانيين يريدون جميعا «المضي قدما»، رافضة «الاكتفاء بالجلوس والبكاء، إذ ينبغي التحرك، وفعل كل ما يمكن».

وبرزت في تشكيلة المصمم إيفان فرولوف الكنزات المحبوكة يدويا المطبّعة بسنابل القمح، وهي رمز أوكرانيا.

وأبرز أسبوع الموضة الأوكراني الذي انتقل إلى لندن على أن تصميم التشكيلات هو بالنسبة إلى المصممين الأوكرانيين «وسيلة لمقاومة الحرب». وأضاف «هذا العرض بأسبوع الموضة في لندن (...) يعكس شجاعة جميع الأوكرانيين».

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