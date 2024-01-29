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«سليب» يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان جيرارمير لأفلام الفانتازيا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 29 يناير 2024, 10:07 صباحا
«سليب» يفوز بالجائزة الكبرى في مهرجان جيرارمير لأفلام الفانتازيا
المخرج الكوري الجنوبي جيسون يو متسلما الجائزة الكبرى للدورة الحادية والثلاثين من مهرجان جيرارمير الدولي الشهير لأفلام الفانتازيا في شرق فرنسا، 28 يناير 2024. (أ ف ب)
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تمكن المخرج الكوري الجنوبي جيسون يو (34 عاما) من اقتناص الجائزة الكبرى للدورة الحادية والثلاثين من مهرجان جيرارمير الدولي لأول عمل روائي طويل له وهو فيلم «سليب».

كما حصل فيلمي «أميلياز تشيلدرن» للمخرج البرتغالي غابريال أبرانتس والثاني «آن أتاندان لا نوي» للمخرجة الفرنسية سيلين روزيه، على جائزة لجنة التحكيم في مهرجان أفلام الفانتازيا في شرق فرنسا، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويروي «سليب» الذي يشكل مزيجا بين فيلم الرعب والكوميديا، قصة زوجين شابين تنقلب حياتهما رأسا على عقب عندما يبدأ الزوج عند حلول الليل بالمشي أثناء النوم ويصبح خطيرا، مسببا الرعب لزوجته.

وفاز فيلم الرعب «وِن أيفِل لوركس» للأرجنتيني داميان روغنا، وهو قصة عن المس، بجائزتي النقاد والجمهور، بينما أعطيَت جائزة لجنة التحكيم لإقليم غران إيست الفرنسي لفيلم «ذي سيدينغ» للبريطاني بارنابي كلاي.

وفاز فيلم «ترانسيلفاني» للمخرج الفرنسي رودريغ أويار بالجائزة الكبرى للأفلام القصيرة.

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