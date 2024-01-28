جامعة الزاوية تنظم ندوة حول التجربة السياسية في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

ينظم قسم التاريخ بجامعة الزاوية، اليوم الأحد، «ندوة علمية»، حول التجربة السياسية في ليبيا، بالمركب الجامعي الجنوبي بمدينة الزاوية وذلك بمناسبة الذكرى الستين لانتفاضة الطلاب في ليبيا.

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وتتكون الندوة من ثلاثة محاور، حيث يقدم الدكتور مختار كرفاع ورقة بعنوان «معضلة حرية التعبير في التجربة السياسية الليبية»، وفي المحور الثاني يقدم الدكتور فاتح رجب قدارة «الانتفاضة الطلابية في يناير 1964 وتأثيرها على النظام السياسي الليبي».