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«التعليم في مدينة ودان» محور ندوة علمية بجامعة الجفرة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 ديسمبر 2023, 05:09 مساء
«التعليم في مدينة ودان» محور ندوة علمية بجامعة الجفرة (صور)
ندوة علمية بعنوان «حول التعليم في مدينة ودان... تاريخه وأعلامه ومنهجه». (فيسبوك)
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نظمت كلية التربية بجامعة الجفرة، اليوم السبت، ندوة علمية بعنوان «حول التعليم في مدينة ودان... تاريخه وأعلامه ومنهجه».  

وتناولت الندوة، التي أقيمت بمسرح كلية التربية، عدة محاور عن الجوانب التي شهدتها «ودان» عبر التاريخ التعليم الديني والفقه ودوره في تعليم القرآن واللغة العربية ونشأة التعليم العام، وتطوره، وواقع الكتاتيب في القرن الثالث عشر الهجري، حسبما ذكرت صفحة إذاعة الجفرة المحلية على «فيسبوك».

معرض كتاب وأمسية شعرية
وافتتح على هامش فعاليات الندوة معرض اللوحات والملصقات التاريخية التي توضح مسارات العملية التعليمية بـ«ودان» عبر التاريخ، وجلسات حوارية، وأنسية شعرية، ومعرض كتاب الذي ضم اكثر من خمسمائة عنوان في شتي المجالات.

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 وحضر فعاليات الندوة عضو مجلس النواب اسماعيل الشريف ورئيس جامعة الجفرة وعددا من عمداء الكليات والمهتمين والمهتمات من الأكاديميين بشؤون التاريخ والجغرافيا والعلوم الاجتماعية بمنطقة الجفرة. 
 

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معرض كتاب على هامش الندوة. (فسيبوك)
معرض كتاب على هامش الندوة. (فسيبوك)
جانب من الحضور. (فيسبوك)
جانب من الحضور. (فيسبوك)
معرض كتاب على هامش الندوة. (فسيبوك)
معرض كتاب على هامش الندوة. (فسيبوك)
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