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ليبيا تشارك في اجتماعات «إيسيسكو» وتنضم لتحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم الأفريقية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 21 يناير 2024, 11:17 صباحا
ليبيا تشارك في اجتماعات «إيسيسكو» وتنضم لتحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم الأفريقية
ممثل ليبيا في الدّورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتّربية والعلوم والثقافة. (وزارة التربية والتعليم - ليبيا)
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شاركت دولة ليبيا في الدورة الرابعة والأربعين للمجلس التنفيذي لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (أيسيسكو) التي استضافها المملكة العربية السعودية، بمشاركة ممثلين عن الدول الأعضاء ووزراء وسفراء، ومسؤولين، وممثلين عن منظمات وهيئات إقليمية ودولية.

ومثل ليبيا في الدورة مستشار وزير التربية والتعليم، وممثل دولة ليبيا في المجلس التنفيذي لـ«إيسيسكو»، وأمين الشعبة الإسلامية باللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، بحسب صفحة وزارة التربية والتعليم  -ليبيا على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

إنشاء مكتب للمنظمة بفلسطين
واستعرضت اجتماعات الدورة التقارير حول الأوضاع في فلسطين، وأعلن المدير العام لـ«إيسيسكو» عن مقترح إنشاء مكتب للمنظمة بدولة فلسطين، في إطار موقفها الصلب لدعم الشعب الفلسطيني في مجالات التربية والثقافة والعلوم، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستتبعها خطوات مماثلة في سورية والسودان واليمن وليبيا والصومال وغيرها من الدول الأعضاء.

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وتناولت الدورة أيضا عرضاً لأنشطة المنظمة خلال العام 2023، والتقارير المالية للعام 2022، ومساهمات الدول الأعضاء في ميزانية المنظمة، وخطة عمل المنظمة خلال عامي 2024 – 2025.

وعلى هامش الاجتماع، وقع مستشار وزير التربية والتعليم، وعضو المجلس التنفيذي لـ«إيسيسكو» على بروتوكول انضمام دولة ليبيا لتحالف اللجان الوطنية ومدن التعلم الأفريقية، الذي تترأسه المغرب.

ويجمع التحالف عشر دول أفريقية، وهي المغرب وبنين والكاميرون وكوت ديفوار وغينيا والمغرب والنيجر وأوغندا والسنغال وتوجو.

ليبيا تُشارك في أعمال الدّورة الرابعة والأربعين لِمنظمة إيسيسكو. (وزارة التربية والتعليم - ليبيا)
ليبيا تُشارك في أعمال الدّورة الرابعة والأربعين لِمنظمة إيسيسكو. (وزارة التربية والتعليم - ليبيا)
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