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29 نجما عالميا يقرأون لائحة الاتهام في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 17 يناير 2024, 10:49 مساء
29 نجما عالميا يقرأون لائحة الاتهام في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل
لقطة مثبتة من الجزء الأول من مقاطع الفيديو التي نشرتهاصفحة مهرجان فلسطين للأدب على موقع يوتيوب. (مهرجان فلسطين للأدب)
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اجتمع 29 فنانا عالميا بارزا لقراءة الحقائق الموضحة في قضية جنوب أفريقيا التي رفعتها ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي في الحادي عشر من يناير الجاري.

ويظهر الفيديو الأول، مشاركين من تسع دول في مجال صناعة الترفيه، حيث يتطرق الفيديو الأول إلى «أعمال الإبادة الجماعية المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني»، بينما يناقش الفيديو الثاني «التسبب في أضرار جسدية ونفسية جسيمة للفلسطينيين في غزة»، وفقا لموقع «روسيا اليوم».

وفي سلسلة مقاطع الفيديو التي نشرها مهرجان فلسطين للأدب، ومقره المملكة المتحدة، على قناته الرسمية على «يوتيوب»، قام ممثلون بارزون، بما في ذلك سوزان ساراندون وسينثيا نيكسون ونجوم مسلسل «صراع العروش» ليام كننغهام وتشارلز دانس ولينا هيدي، بقراءة الأقسام الرئيسية من ملف جنوب أفريقيا المكون من 84 صفحة.

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ويشارك في مقاطع الفيديو المتداولة أيضا، والتي حققت ملايين المشاهدات، ممثلو مسلسل «الملكة» التابع لمنصة «نتفلكس»، خالد عبد الله وتوبياس منزيس، وعلياء شوكت، والكوميدي ستيف كوجان، والممثل الفلسطيني آدم بكري، المعروف بدوره في فيلم عمر الذي رشح لجائزة الأوسكار، إلى جانب الممثل اليهودي والاس شون، وغيرهم.

مطالبة بإصدار أمر طارئ يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار.
وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال الهجمات العشوائية التي تجعل الحياة في غزة مستحيلة، وتطالب بإصدار أمر طارئ يطالب إسرائيل بوقف إطلاق النار.

وتأمل جنوب أفريقيا أن تفرض محكمة العدل «إجراءات موقتة»، وهي أوامر قضائية عاجلة تطبّق فيما تنظر في جوهر القضية الأمر الذي قد يستغرق سنوات. وشددت بريتوريا على أن «الظروف لا يمكن أن تكون أكثر إلحاحا»، معتبرة أن «إسرائيل تشن حملة عسكرية على قدر خاص من الضراوة»، وطالبت أيضا بتعويضات لإعادة بناء غزة وعودة النازحين الفلسطينيين.

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