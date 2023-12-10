خالد عبدالله يطالب من قاعة المهرجانات الملكية في لندن: انهوا الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط

ظهر الممثل المصري البريطاني خالد عبدالله على السجادة الحمراء في قاعة المهرجانات الملكية بلندن، للترويج للموسم الأخير من مسلسل «ذي كراون» الذي حقق نجاحًا كبيرًا على «نتفليكس».

وطالب الممثل أثناء تواجده بالقاعة بوضع حد للهجمات الإسرائيلية المتواصلة، في الوقت الذي تواصل فيه شخصيات فنية بارزة مطالبتها بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وفقا لموقع «عرب نيوز».

وعبّر خالد عن تنديده بالحرب بالكتابة على كفيه: «أعيدوا الرهائن، انهوا الاحتلال».

وعلق عبدالله عن موقفه العلني، مكررًا موقفه الداعي إلى إنهاء الأعمال العدائية المستمرة منذ أشهر، وفي نهاية المطاف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، قائلا: «لن ينتهي هذا أبدًا حتى ينتهي الاحتلال، يجب أن يكون أن نرى السلام ويراه هذا الجيل. نحن مدينون لأطفالنا، ولآلاف الأطفال والأشخاص الذين ماتوا بالفعل».

تداعيات الحرب دفعته لأن يكون صريحًا أكثر

في مقابلة مع عرب نيوز، ذكر عبد الله أنه كان خائفًا في البداية من القيام بهذه المبادرة بشكل علني، ومع ذلك، فإن الظروف الصعبة وتداعيات الحرب المستمرة دفعته إلى أن يكون صريحا أكثر.

وأضاف «شعرت أنه في ظل ظروف آلاف الوفيات التي رأيناها وما زلنا نراها، لا أستطيع أن أخطو على السجادة الحمراء وأسمح لنفسي ألا أكون بكامل هويتي. وتابع «آمل أن يشجع ذلك الآخرين على فعل الشيء نفسه».

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واختتم بقوله: «لا أريد أن يكون ثمن الشهرة، على حساب هويتي والأشياء التي أؤمن بها»

ينضم عبدالله بهذا التصريح إلى العديد من المشاهير الذين اختاروا الخروج عن صمتهم والتعبير عن رأيهم في الحرب المتصاعدة في غزة.

وكتب منشورا على موقع «إكس» جاء فيه «يجب أن نحمل حزن بعضنا البعض من خلال الحقيقة والعدالة، يجب علينا أن ندخل إلى منطقة صعبة، لأن كل الأرواح مقدسة، ولن ينتهي هذا أبداً حتى ينتهي الاحتلال»

ينضم عبدالله إلى العديد من المشاهير الذين اختاروا الخروج عن صمتهم والتعبير عن رأيهم في الحرب المتصاعدة في غزة.

وخالد عبد الله البالغ (43) ممثل بريطاني مصري وناشط سياسى، أدى أدوار بطولة في عدة أفلام عالمية.