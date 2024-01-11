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شاهد.. جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: عقود من الإفلات من العقاب جرأت «إسرائيل» على ارتكاب الإبادة

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 يناير 2024, 11:46 صباحا
شاهد.. جنوب أفريقيا أمام «العدل الدولية»: عقود من الإفلات من العقاب جرأت «إسرائيل» على ارتكاب الإبادة
ممثل جنوب أفريقيا القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، 11 يناير 2023. (لقطة من بث مباشر)
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قالت جنوب أفريقيا، اليوم الخميس، إن عقود من الإفلات من العقاب جرأت «إسرائيل» على ارتكاب الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين، ودانت «النكبة المستمرة» التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من العام 1948.

وأضاف ممثلها القانوني أمام محكمة العدل الدولية: «جنوب أفريقيا تلاحظ النكبة المستمرة للشعب الفلسطيني عبر الاستعمار الإسرائيلي منذ العام 1948»، واتهم «إسرائيل» بتشريد الفلسطينيين وحرمانهم من حقوقهم في تقرير المصير وعودة اللاجئين.

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واعتبر أن النظام الإسرائيلي مصمم لفرض «التمييز العنصري والهيمنة» لإخضاع الشعب الفلسطيني، ومضى موضحا «عقود من الإفلات من العقاب جرأت إسرائيل في تكرار وتكثيف جرائمها الدولية في فلسطين حتى وصولًا الإبادة الجماعية».

وبدأت قبل قليل محكمة العدل الدولية في لاهاي النظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد «إسرائيل» التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة مع دخول عدوانها على القطاع شهره الرابع.

ووصفت جنوب أفريقيا ما يحصل في القطاع بالإبادة ولذلك قدمت إلى المحكمة ملفًا قانونيا من 84 صفحة يقول إن «أفعال إسرائيل تحمل طابع الإبادة لأنها تهدف إلى الدمار بجزء كبير» من الفلسطينيين في غزة، وفق شبكة «بي بي سي».

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