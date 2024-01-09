«غولدن غلوب» تسجل ارتفاعا في عدد مشاهديها

القاهرة - بوابة الوسط

استقطب حفل «غولدن غلوب» 9.4 مليون مشاهد، بما يعكس انتعاشا واضحا في نسبة المتابعة التلفزيونية بعد انخفاض تاريخي في المتابعة العام 2023، التي لم تتجاوز فيه 6.3 مليون مشاهد.

وتعكس الأرقام الأولية، التي كشفتها شبكة «سي بي إس» الإثنين، تحسنا واضحا لحدث فقد بريقه في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بالعنصرية والفساد تجاه لجنة تحكيمه، حسب وكالة «فرانس برس».

- نسبة مشاهدة «غولدن غلوب» في أدنى مستوياتها التاريخية

- ترقب لترشيحات جوائز غولدن غلوب الساعية إلى فتح صفحة جديدة

ويُنظر إلى حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» منذ فترة طويلة على أنه نقطة انطلاق أساسية لحفل الأوسكار. كما يعتبر من المناسبات المفضلة في هوليوود، لكنه عانى أزمة وجودية في السنوات الأخيرة.

وقد تمت مقاطعة الحفل، وحُرم من البث التلفزيوني العام 2022 بسبب فضائح أحاطت برابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، حيث كشفت جريدة «لوس أنجليس تايمز» العام 2021 عدم وجود أعضاء سود في هذه الرابطة، مشيرة إلى أن أعضاءها كانوا يقبلون هدايا فخمة من الاستوديوهات.

غير أن هذه المنظمة التي أنشأت جوائز «غولدن غلوب» حُلّت حينها، وبيعت حقوق الجوائز لحساب مستثمرين من القطاع الخاص.

ووعد القائمون الجدد على هذه الجوائز ببداية جديدة بعد إجراء إصلاحات عميقة، وضمّ عدد كبير من الناخبين من كل أنحاء العالم.

ويبدو أن حفل الأحد، التي كان فيلم «أوبنهايمر» أبرز الفائزين فيه بحصوله على خمس جوائز، يُظهر استعداد هوليوود لفتح صفحة جديدة على هذا الصعيد.

18 مليون مشاهد قبل الجائحة

وحضر الحفل الكثير من الضيوف البارزين، من بينهم مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو وأوبرا وينفري.

ولفت غياب الممثل الكوميدي ريكي جيرفايس الاهتمام، بعد رفضه جائزة أفضل عرض كوميدي ارتجالي (ستاند آب)، التي مُنحت خلال حدث قدّمه بنفسه مرات عدة.

ونجح حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» في العودة إلى صدارة الاهتمامات في هوليوود، على الرغم من فشل جو كوي، الذي كُلف تقديم الحدث في اللحظة الأخيرة هذا العام.

وقد واجه كوي انتقادات بسبب نكاته التي اعتُبرت ثقيلة بشأن صدر «باربي» أو الأنف الصناعي لبرادلي كوبر في «المايسترو»، الذي شبّهه بعضو ذكري، إذ لم تلقَ صدى إيجابيا لدى الحاضرين في الحفل.

ولا يزال جمهور «غولدن غلوب» مع ذلك أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ففي العام 2020، استقطب الحفل أكثر من 18 مليون مشاهد.

وتشهد احتفالات توزيع الجوائز الكبرى تراجعاً في عدد المشاهدين منذ سنوات، خصوصاً لأن أفراد جيل الشباب يمضون وقتا أطول على الشبكات الاجتماعية أو منصات البث التدفقي مقارنة بالوقت الذي يمضونه أمام التلفزيون.