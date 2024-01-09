  • Alwasat News
Atwasat

«غولدن غلوب» تسجل ارتفاعا في عدد مشاهديها

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 09 يناير 2024, 01:48 مساء
«غولدن غلوب» تسجل ارتفاعا في عدد مشاهديها
استعدادات لحفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» في بيفرلي هيلز بكاليفورنيا، 4 يناير 2024 (أ ف ب)
alwasat radio

استقطب حفل «غولدن غلوب» 9.4 مليون مشاهد، بما يعكس انتعاشا واضحا في نسبة المتابعة التلفزيونية بعد انخفاض تاريخي في المتابعة العام 2023، التي لم تتجاوز فيه 6.3 مليون مشاهد.

وتعكس الأرقام الأولية، التي كشفتها شبكة «سي بي إس» الإثنين، تحسنا واضحا لحدث فقد بريقه في السنوات الأخيرة بسبب اتهامات بالعنصرية والفساد تجاه لجنة تحكيمه، حسب وكالة «فرانس برس».

نسبة مشاهدة «غولدن غلوب» في أدنى مستوياتها التاريخية
- ترقب لترشيحات جوائز غولدن غلوب الساعية إلى فتح صفحة جديدة

ويُنظر إلى حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» منذ فترة طويلة على أنه نقطة انطلاق أساسية لحفل الأوسكار. كما يعتبر من المناسبات المفضلة في هوليوود، لكنه عانى أزمة وجودية في السنوات الأخيرة.

وقد تمت مقاطعة الحفل، وحُرم من البث التلفزيوني العام 2022 بسبب فضائح أحاطت برابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود (HFPA)، حيث كشفت جريدة «لوس أنجليس تايمز» العام 2021 عدم وجود أعضاء سود في هذه الرابطة، مشيرة إلى أن أعضاءها كانوا يقبلون هدايا فخمة من الاستوديوهات.

غير أن هذه المنظمة التي أنشأت جوائز «غولدن غلوب» حُلّت حينها، وبيعت حقوق الجوائز لحساب مستثمرين من القطاع الخاص.

ووعد القائمون الجدد على هذه الجوائز ببداية جديدة بعد إجراء إصلاحات عميقة، وضمّ عدد كبير من الناخبين من كل أنحاء العالم.

ويبدو أن حفل الأحد، التي كان فيلم «أوبنهايمر» أبرز الفائزين فيه بحصوله على خمس جوائز، يُظهر استعداد هوليوود لفتح صفحة جديدة على هذا الصعيد.

18 مليون مشاهد قبل الجائحة
وحضر الحفل الكثير من الضيوف البارزين، من بينهم مارتن سكورسيزي وليوناردو دي كابريو وأوبرا وينفري.

ولفت غياب الممثل الكوميدي ريكي جيرفايس الاهتمام، بعد رفضه جائزة أفضل عرض كوميدي ارتجالي (ستاند آب)، التي مُنحت خلال حدث قدّمه بنفسه مرات عدة.

ونجح حفل توزيع جوائز «غولدن غلوب» في العودة إلى صدارة الاهتمامات في هوليوود، على الرغم من فشل جو كوي، الذي كُلف تقديم الحدث في اللحظة الأخيرة هذا العام.

وقد واجه كوي انتقادات بسبب نكاته التي اعتُبرت ثقيلة بشأن صدر «باربي» أو الأنف الصناعي لبرادلي كوبر في «المايسترو»، الذي شبّهه بعضو ذكري، إذ لم تلقَ صدى إيجابيا لدى الحاضرين في الحفل.

ولا يزال جمهور «غولدن غلوب» مع ذلك أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة. ففي العام 2020، استقطب الحفل أكثر من 18 مليون مشاهد.

وتشهد احتفالات توزيع الجوائز الكبرى تراجعاً في عدد المشاهدين منذ سنوات، خصوصاً لأن أفراد جيل الشباب يمضون وقتا أطول على الشبكات الاجتماعية أو منصات البث التدفقي مقارنة بالوقت الذي يمضونه أمام التلفزيون.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»

هاتف ينجو من حادث طائرة «ألاسكا إيرلاينز»
«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ

«يونايتد إيرلاينز»: براغي غير مشدودة بطائرات «737 ماكس» وراء انفصال مخرج الطوارئ
بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة

بايدن يرشح جينيفر جافيتو سفيرة فوق العادة لدى ليبيا ومبعوثة مفوضة
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)

محتجون مؤيدون للفلسطينيين يغلقون جسورًا ونفقًا في نيويورك (فيديو)
مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»

مقتل 9 جنود إسرائيليين بهجمات للمقاومة في غزة.. وإعلام عبري يصفه «بأقسى يوم»
(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة

(شاهد) ردًا على «هتافات».. بايدن: نسعى كي تقلص إسرائيل تواجدها في غزة
مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد

مؤرخ فرنسي: «إسرائيل» اقترفت بغزة ما فعله الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد
شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ

شاهد: المقاومة الفلسطينية تمطر «تل أبيب» ومستوطنات الغلاف برشقاتٍ من الصواريخ
تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)

تشريح القنفذ ـ القذافي واللجان الثورية (21)
شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»

شاهد.. «في التسعين» يناقش تصريحات «ميتشو» و«الميركاتو الشتوي» ويستقبل «بن دلة»
وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا

وفاة «القيصر» الألماني فرانتس بكنباور عن 78 عامًا
«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)

«لقد تركتمونا وحدنا».. «سرايا القدس» تنشر رسالة أسير إسرائيلي لديها (شاهد)
شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي

شاهد.. طائرة الأهلي طرابلس تحلق بثلاثية على حساب الاتحاد في الدوري الليبي
قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة

قلق أممي كبير من «الحصيلة المرتفعة» للشهداء في صفوف الصحفيين في غزة
(إسرائيل) متهمة أمام محكمة العدل الدولية

(إسرائيل) متهمة أمام محكمة العدل الدولية
أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»

أوكرانيا: أسقطنا 18 صاروخا روسيا من أصل 51 في هجوم جوي «كبير»
دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما

دي بروين: لست قريبا من أفضل مستوياتي بل بعيدا تماما
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
رواية «رقص الإبل» للروائي المصري فتحي إمبابي تحصل على جائزة ساويرس الثقافية
رواية «رقص الإبل» للروائي المصري فتحي إمبابي تحصل على جائزة ...
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فنانون لبنانيون يعجزون عن تأمين تكلفة علاجهم
فكاهي ياباني يؤكد أنه سيحارب اتهامه باعتداءات جنسية
فكاهي ياباني يؤكد أنه سيحارب اتهامه باعتداءات جنسية
الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا جاكو
الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا جاكو
باريس تطلق اسم ديفيد بووي على أحد شوارعها
باريس تطلق اسم ديفيد بووي على أحد شوارعها
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023
قصة لإبراهيم الكوني تفوز بجائزة «آرابليت» لعام 2023...
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات التلفزيون قريباً (حوار للوسط)
رواية «سنوات التيه» للروائية المصرية شاهيناز الفقي على شاشات......
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»
«في سجون القذافي» تجربة إنسانية للكاتب «على العكرمي»...
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة الوسط)
«1200» إصدار جديد عن دار نشر الفضيل ببنغازي (خاص - بوابة ......
سينيسكا
سينيسكا...
المزيد
آيساب روكي يدفع ببراءته في قضية إطلاق النار على أحد أصدقائه
آيساب روكي يدفع ببراءته في قضية إطلاق النار على أحد أصدقائه...
«غولدن غلوب» تسجل ارتفاعا في عدد مشاهديها
«غولدن غلوب» تسجل ارتفاعا في عدد مشاهديها...
الاحتفال بتسليم شهادات 21موقع اعتمدتها منظمة تراث العالم الاسلامي
الاحتفال بتسليم شهادات 21موقع اعتمدتها منظمة تراث العالم ......
باريس تطلق اسم ديفيد بووي على أحد شوارعها
باريس تطلق اسم ديفيد بووي على أحد شوارعها...
الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا جاكو
الممثلة الفرنسية جوديت غودريش تنتقد «انحراف» المخرج بونوا ......
المزيد