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انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الوطني في نسخته الثانية عشر (صور)

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 13 ديسمبر 2023, 05:45 مساء
انطلاق فعاليات مهرجان المسرح الوطني في نسخته الثانية عشر (صور)
عرض أوبريت «عندما يزهر الليمون» في افتتاح مهرجان المسرح الوطني. (بوابة الوسط)
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شهد مسرح الكشاف بطرابلس، أمس الثلاثاء، انطلاق أولى فعاليات مهرجان المسرح الوطني في نسخته الثانية عشر، بحضور رئيس حكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» عبدالحميد الدبيبة، ووزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، ولفيف من الفنانين والصحفيين والكتاب والإعلاميين، والمهتمين بشؤون المسرح.

وأكدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي على أهمية  المهرجان الذي يعكس الحاجة الماسة للمسرح المعبر عن تطلعات وآمال وأحلام الناس، وبذلك استحق لقب معلم الشعوب، ولأن الاستمرار في إحياء هذه الدورات يمنح الأجيال الجديدة فرصة الاستفادة من الخبرات وتطوير مهاراتها الفنية، ويمنح المسرح روح الاستمرارية.

إهداء لروح ضحايا إعصار دانيال
وأوضح مدير المهرجان الفنان أنور التير أن عودة المسرح كانت حلما بسبب الركود حالة الركود التي عانى منها، لكن بعودة المهرجان تتجدد الأمنيات في رؤية مسرح بكل مدن ليبيا، موجها طلبه لرئيس الحكومة «نريد مسرحا للمسرحيين».

وقال عبدالباسط أبوقندة رئيس الهيئة العامة للمسرح والفنون واصفا الفنانين والجمهور «أنتم المهرجان وأنتم صانعوه» مشيرا إلى أن تواصل الأجيال هو أحد أهم أهداف الالتفاف جول خشبة المسرح، كما وجه أبوقندة التحية لفرقة درنة للفنون المسرحية المشاركة بالمهرجان منوها أن هذه النسخة إهداء لروح ضحايا إعصار دانيال.

وأوضح رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة أن فكرة التقاء كل مدن ليبيا في هذا المكان مكسب مهم لصالح الوحدة الوطنية ويعزز فكرة أن ليبيا جسد واحد، مؤكدا على دور الثقافة والمسرح كعنصر رئيس لتأصيل هذا التلاحم.

افتتح ستار المهرجان بالأوبريت المسرحي «عندما يزهر الليمون» من إخراج وإعداد الفنان فتحي كحلول وبمشاركة نخبة من الفنانين منهم علي الشول، بسمة الأطرش، سعد الجازوي، خدوجة صبري، وغيرهم.
 ورمز العرض عبر حوارات الشخوص إلى ما يجري في غزة، وما حدث في درنة، ثم في نقلة أخرى طرح سؤال الغياب المسرحي: وماذا يعني وجود المسرح؟ وكيف يمكن النهوض به؟

 (12) لا يناسب عمر المسرح والمهرجان
وفي حديث إلى «بوابة الوسط» أكد الفنان صلاح الشيخي على أهمية المسرح ورمزية نهوضه في طرابلس كعاصمة، إضافة إلى ضرورة تواصل شعلة الحراك المسرحي خصوصا، وما يميز المسرح الليبي رسائله السياسية العميقة النافذة من تمثله وفهمه للحالة الليبية وفق قالب فكاهي، كما أن الفكاهة أيضا مطلوبة للتنفيس عن الناس وإدخال البهجة إلى قلوبهم، هذا جزء من رسالة المسرح.

وعبر الفنان أيمن القدار عن سعادته بمشاركته ضمن فريق مسرحية «ألف ليل وعين» من إخراج وإعداد الكاتب نوري عبدالدائم، ويرى في المقابل أن (12) وهو رقم الدورة لا يناسب عمر المسرح والمهرجان، لذا يلزم الاستمرار وتحقيق التراكم.

معرض فني لفنون السينما والمسرح
أقيم إلى جانب العرض المسرحي معرضا فنيا في رواق مسرح الكشاف، يضم كل ما يتعلق بفنون السينما والمسرح والفنون الشعبية، حيث عرضت في ركن السينما مختلف الكاميرات الكلاسيكية التي عاصرت مراحل تطور الفن السينمائي والتي اعتمد عليها الفنانون في إنتاج أفلامهم، إضافة إلى معدات الإضاءة والتسجيل، كما شرح في تصريحه إلى «بوابة الوسط» الطاهر الديب نائب مدير المركز القومي للسينما، مضيفا أن المركز هو أحد الإدارات التابعة للهيئة العامة للمسرح والفنون، ومشاركته جاءت لعرض كل ما أنتجه المركز من أفلام وأشرطة سينمائية وتوثيقية منذ تأسيس المؤسسة العامة للخيالة سنة 1972 إلى وقتنا الحاضر، مؤكدا أن حصيلة الأفلام المنتجة  تتجاوز الثلاثة آلاف شريط.

تحت عنوان «غدا سيزهر الليمون» انطلاق المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية
انطلاق الدورة السادسة لمهرجان درنة الزاهرة المسرحي 15 نوفمبر المقبل
جدول عروض المهرجان الوطني الثاني عشر للفنون المسرحية

والتقت «بوابة الوسط» بالفنان صبري الزليطني في قسم الفرقة الوطنية للفنون الشعبية، الذي عرّف بتاريخ الفرقة قائلا: تأسست الفرقة الوطنية  سنة 1963وساهم في تأسيسها الفنانون كل من مختار الأسود، ومحمد حقيق، ومحمد أبو الخيرات، وبلغ رصيدها الفني أكثر من 40 لوحة فنية شعبية كما شاركت في أفلام الرسالة، وعمر المختار،  وتاقرفت، ومن خلال مشاركتها الدولية تحصلت على الميداليات الذهبية والفضية والبرونزية.

شمل المعرض جوانب أخرى تتعلق بالتراث وما يخص الجانب التأليفي للحركة الفنية من كتب ومطبوعات، كذلك صور توثيقية لمراحل إعداد الأفلام وغيرها.

رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أثناء كلمة افتتاح المهرجان. (بوابة الوسط)
رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة أثناء كلمة افتتاح المهرجان. (بوابة الوسط)
بعض من الكاميرات المستخدمة، تابعة للمعغرض الفني على هامش المهرجان. (بوابة الوسط)
بعض من الكاميرات المستخدمة، تابعة للمعغرض الفني على هامش المهرجان. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
الطاهر الديب نائب مدير المركز القومي للسينما. (بوابة الوسط)
الطاهر الديب نائب مدير المركز القومي للسينما. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
الفنان انور التير مدير المهرجان. (بوابة الوسط)
الفنان انور التير مدير المهرجان. (بوابة الوسط)
الفرقة الموسيقية أثناء مراسم الافتتاح. (بوابة الوسط)
الفرقة الموسيقية أثناء مراسم الافتتاح. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
الفنان صلاح الشيخي. (بوابة الوسط)
الفنان صلاح الشيخي. (بوابة الوسط)
الفنان أيمن القدار. (بوابة الوسط)
الفنان أيمن القدار. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
وزيرة الثقافة مبروكة توغي أثناء كلمة الافتتاح. (بوابة الوسط)
وزيرة الثقافة مبروكة توغي أثناء كلمة الافتتاح. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
جانب من فعاليات المعرض الفني. (بوابة الوسط)
صبري الزليطني عضو الفرقة الوطنية للفنون الشعبية. (بوابة الوسط)
صبري الزليطني عضو الفرقة الوطنية للفنون الشعبية. (بوابة الوسط)
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