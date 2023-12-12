قاضٍ في لندن يأمر الأمير هاري بدفع تعويض لجريدة شعبية

القاهرة - بوابة الوسط

خسر الأمير هاري جولة في قضية تشهير رفعها ضد الجريدة الشعبية البريطانية «ميل أون صنداي»، الإثنين، وحكم القاض بتغريمه 48 ألف جنيه إسترليني (نحو 60 ألف دولار) للمجموعة الناشرة للجريدة.

وقام الأمير هاري برفع عديد الدعاوى على صحف بريطانية، تتعلق إحداها بمقال يتناول الحماية الأمنية التي يتلقاها عند زيارته المملكة المتحدة، حسب وكالة «فرانس برس».

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ويتهم المقال المثير للجدل والمنشور في فبراير 2022، الأمير هاري بالكذب ومحاولة الحفاظ على سرية استئنافه ضد الحكومة لمحاولة الحصول على حماية أمنية في المملكة المتحدة. وأكد فريق الدفاع عنه أن هذه الاتهامات غير صحيحة.

توقف الحماية الأمنية

وبعدما رُفض الجمعة طلب دوق ساسكس إحباط مسعى دفاع جريدة «ميل أون صنداي» ، أمره القضاء البريطاني الإثنين بدفع 48447 جنيها إسترلينيا بحلول 29 ديسمبر.

وأدى انسحاب هاري وزوجته ميغن ماركل من العائلة الملكية ومغادرتهما المملكة المتحدة، إلى توقف تلقائي للحماية الأمنية التي كان يحظى بها والممولة من أموال المكلفين البريطانيين.

وطلب الأمير هاري الذي يُضطر أحيانا للاستعانة بخدمة خاصة توفر له الحماية، الاستفادة من الحماية الأمنية بتمويل شخصي منه عندما يكون في المملكة المتحدة، لكن طلبه رُفض في مايو الماضي.

وأطلق إجراء قانونيا ثانيا في هذا الموضوع، اعترض فيه على الوقف التلقائي للحماية الأمنية خلال وجوده في المملكة المتحدة.

ويتعلق الإجراء القانوني الذي يستهدف وزارة الداخلية البريطانية بالقرار الذي اتخذته السلطات في فبراير 2020 بمنح دوق ساسكس حماية أمنية بناء على كل حالة.