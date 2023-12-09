«ثقافية بنغازي للكتاب» تحتفي بالشاعرة عفاف عبدالمحسن غدا

القاهرة - بوابة الوسط

تنظم اللجنة الثقافية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب في دورته الثانية، غدًأ الأحد، ندوة شعرية احتفاء بالشاعرة عفاف عبدالمحسن.

وتأتي الندوة في إطار فعاليات معرض بنغازي الدولي الأول للكتاب 2023، التي تتواصل منذ الثاني وحتى الثاني عشر من شهر ديسمبر الجاري.

وتشارك في المعرض أكثر من 120 دار نشر عربية وليبية، و12 دار نشر ليبية، وسبع جامعات ليبية، وتنظمه وترعاه وزارة الدفاع بالحكومة الليبية وإدارة التوجيه المعنوي بالقوات المسلحة العربية الليبية.

ويشمل المعرض هذا العام مئة ألف عنوان، ويقام تحت شعار «بنغازي الثقافة.. مستقبل وطن».

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ويشار إلى أن الندوة ستعقد في الساعة الرابعة مساءً، بقاعة الأنشطة الثقافية بمعرض بنغازي الدولي للكتاب المُقام بمقر مخازن الكتب بطريق النهر شارع الكابلات.

الشاعرة والإعلامية عفاف عبدالمحسن

وعملت الكاتبة والشاعرة عفاف عبدالمحسن مديرًا لإذاعة الجماهيرية المسموعة، ومشرفًا على الملف الثقافي بصحيفة الشط المحلية، كما تعد أحد مؤسسي «البهو الثقافية»، وهي صوت إذاعي ليبي مميز.

مما كتبت من شعر:

«قم واكتب التاريخ أنت ذكرى قادمة..

لا تقف تبكي زمانا قد مضى ..

اقرأه موعظة.. واجمعه معتبرا.. لقادم مرحلة.. ».