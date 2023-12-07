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«يونسكو» تدرج السيفيتشي البيروفي على لائحتها للتراث غير المادي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 07 ديسمبر 2023, 11:42 صباحا
«يونسكو» تدرج السيفيتشي البيروفي على لائحتها للتراث غير المادي
صورة لطبق سيفيتشي في أحد مطاعم ليما، 4 ديسمبر 2023. (أ ف ب)
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أدرجت «يونسكو» الأربعاء طبقا مصنوعا من الأسماك النيئة المتبلة، يعرف بـ«السيفيتشي البيروفي»، أخبر علماء أنثروبولوجيا محليين أنه جرى تناوله للمرة الأولى قبل أكثر من ألفَي عام في البيرو، على لائحتها للتراث غير المادي للبشرية.

وجرى تناول هذا الطبق الذي قد يختلف من منطقة إلى أخرى بحسب نوع الأسماك المستخدمة لتحضيره، وهناك ما لا يقل عن ألف وصفة أو طريقة لإعداد السيفيتشي في البلاد، وفق الشيف الشهير خافيير فارغاس، رئيس جمعية مطاعم المأكولات البحرية في البيرو، حسب وكالة «فرانس برس».

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ورحّبت وزارة الثقافة البيروفية بإعلان «يونسكو» قائلة إن «إدراج «السيفيتشي» على لائحة المنظمة للتراث غير المادي للبشرية هو المرة الأولى لإدراج عنصر من المطبخ البيروفي التقليدي الذي يعترف بقيمته جميع المشاركين في سلسلة تقديم هذا الطبق، بمن فيهم الصيادون من الساحل والأنديس والأمازون والمزارعون والطهاة».

وأعطت الموافقة على إدراج السيفيتشي في لائحة «يونسكو» للتراث غير المادي للبشرية اللجنة الحكومية الدولية لصون التراث الثقافي غير المادي التي تجتمع منذ الإثنين في بوتسوانا.

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