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البريطاني جيسي دارلينغ يفوز بجائزة تيرنر للفن المعاصر

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 06 ديسمبر 2023, 01:13 مساء
البريطاني جيسي دارلينغ يفوز بجائزة تيرنر للفن المعاصر
موظفة في معرض تاونر إيستبورن بإيستبورن جنوب إنكلترا تقف بجانب تجهيزين للفنان البريطاني جيسي دارلينغ 27 سبتمبر 2023 (أ ف ب).
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فاز الفنان البريطاني جيسي دارلينغ مساء الثلاثاء بجائزة تيرنر المرموقة للفن المعاصر عن أعماله الفنية التي تتناول «الانهيار الاجتماعي».

ورشح جيسي دارلينغ، البالغ 41 عاماً والمقيم في برلين، للجائزة عن معرضيه «نو ميدالز، نو ريبونز» في أكسفورد و«إنكلوجرز» في مركز كامدن للفنون في لندن، حسب وكالة «فرانس برس».

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وتسلّم دارلينغ الجائزة من مغني الراب تيني تمباه في إيستبورن (جنوب إنجلترا).

الإشادة باستخدام مواد شائعة
وأشاد المنظمون في بيان باستخدامه مواد وقطعاً شائعة على غرار الخرسانة والحواجز المعدنية، للإشارة إلى عالم مألوف ومجنون في الوقت نفسه.

وذكر البيان أنّ «عمل دارلينغ الذي يشير إلى «الانهيار الاجتماعي»، يغيّر عدداً من المفاهيم كالعمل والطبقات الاجتماعية والجانب البريطاني والسلطة».

وفازت بجائزة تيرنر في العام الماضي النحاتة البريطانية فيرونيكا راين عن عملين يخلّدان «جيل ويندراش» ويتناولان جائحة «كوفيد -19».

ويحصل الفائز بجائزة تيرنر على 25 ألف جنيه إسترليني (نحو 31 ألف دولار)، بينما ينال كل من المتأهلين إلى المرحلة النهائية عشرة آلاف جنيه إسترليني (نحو 12500 دولار).

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