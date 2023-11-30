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السياحة المصرية تفتتح اليوم «تجريبيا» البهو العظيم في المتحف المصري

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 30 نوفمبر 2023, 10:44 صباحا
السياحة المصرية تفتتح اليوم «تجريبيا» البهو العظيم في المتحف المصري
قاعة البهو العظيم في المتحف المصري الكبير. (الإنترنت)
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تفتتح وزارة السياحة والآثار المصرية، اليوم الخميس، قاعة البهو العظيم في المتحف المصري الكبير، في تجربة قبل الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير.

وتتيح إدارة المتحف المصري الكبير، زيارة البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير، بداية من يوم السبت المقبل، حسب موقع «القاهرة 24»

وتضم قاعة البهو العظيم بالمتحف المصري الكبير 60 تمثالًا لملوك مصر القديمة أبرزها تماثيل الملك سنوسرت الأول الذي يصل عددهما إلى 10 تماثيل، وتصور هذه المجموعة الملك سنوسرت الأول في مرحلة الشباب وهو جالس على كرسي العرش.

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وكشف مصدر أن موعد افتتاح المتحف المصري الكبير سيجري في النصف الأول من العام القادم، والمتحف يضم قاعات بها قطع أثرية فريدة من مختلف العصور الأثرية الهامة وضمنها اليوناني الروماني، والعصر الفرعوني وغيرها من العصور المختلفة.

وأضاف المصدر أن قاعة توت عنخ آمون بالمتحف المصري الكبير تستغرق ساعتين لزيارتها بشكل كامل، حيث إنها مُصممة على طراز حديث لا يوجد مثلة في متاحف العالم، وأمام كل قطعة شاشة عرض صغير تحكي تاريخها، مشيرًا إلى أن المتحف المصري الكبير انتهى تمامًا من قاعة توت عنخ آمون وجرى وضع جميع القطع الخاصة بالملك في الأماكن المُخصصة له، وعن القناع الذهبي سيجري نقله من المتحف المصري بالتحرير إلى القاعة قبل افتتاح المتحف بـ شهرين.

جولات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع
وقال الموقع الرسمي للمتحف الكبير إنه «يرجى العلم أن المتحف يقدم حاليًا جولات محدودة العدد لاختبار جاهزية الموقع وتجربة الزائر قبل الافتتاح الرسمي» وأضاف «سوف تتمكن خلال هذه الجولة من زيارة البهو العظيم والمنطقة التجارية والحدائق الخارجية، وستظل جميع المساحات الداخلية الأخرى التي تشمل صالات العرض المتحفي مغلقة حتى الافتتاح الرسمي».

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