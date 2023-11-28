كلمة «أصلي» أكثر الكلمات في البحث الإلكتروني بقاموس «ميريام وبستر»

القاهرة - بوابة الوسط

احتلت كلمة «authentic» (أصلي) المركز الأعلى في عمليات البحث الإلكتروني هذا العام في الولايات المتحدة بقاموس «ميريام وبستر»، وفق ما أعلنت الدار الناشرة هذا القاموس الشهير على موقعها.

واعتبرت «ميريام وبستر» ارتفاع البحث عن هذه الكلمة انعكاسا لمخاوف الأميركيين بشأن النقاشات حول الذكاء الصناعي أو الهوية أو الشبكات الاجتماعية، في ظل عالم يجتاحه التلاعب بالصور والتضليل الإعلامي، وذلك من خلال بيان نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

وبحسب دار النشر المعروفة بكتبها المرجعية، خصوصاً القواميس، فإن شخصيات بارزة إعلامياً، بينها المغنية الشهيرة تايلور سويفت، شددت هذا العام على أهمية الأصالة في الحياة الاجتماعية.

أكثر الكلمات بحثا

ودعا كذلك الملياردير الشهير ايلون ماسك القادة وصناع القرار إلى التعبير عن أنفسهم على شبكات التواصل الاجتماعي بشكل أصيل.

وقد تفوقت كلمة «أصلي» بشكل ملحوظ في عدد عمليات البحث عبر الإنترنت على كلمة «deepfake» (التزييف العميق)، التي تشير إلى التلاعب المتطور والمضلل بمحتوى الصوت أو الفيديو.

ومن بين الكلمات التي احتلت مواقع متقدمة في قائمة هذا العام أيضاً كلمة «coronation» (تتويج)، التي استحوذت على عدد كبير من عمليات البحث في مايو عندما توج تشارلز الثالث ملكا على المملكة المتحدة.