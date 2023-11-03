الفنان التشكيلي السعودي عبدالله حمّاس

القاهرة - بوابة الوسط: محمد عقيلة العمامي

فنان يحمل مخزون بصرى جمعة طوال ستون عاما

إنه فنان سعودي، يعد من رموز رواد بدايات الفن التشكيلي في المملكة العربية السعودية. وهو متأثر بالمدرسة التجريدية الرمزية، وتعلن أعماله، بوضوح تأثره، ببيئته الجنوبية، وبألوان طبيعتها الزاهية، وأيضًا أسلوب الحياة البسيطة، ففي مدينة (أبها) حيث ولد في قرية (آل عاصم سنة 1952) ، يتضح تأثيره الواضح، بهذه البيئة الجنوبية، في المملكة العربية السعودية، فمعيشته في القرية جذرت في ذاكرته ثقافة ورؤية بصرية عميقة، من دون أن نغفل أن منطقة (عسير) زاخرة بالتراث والعادات والتقاليد إضافة إلى الحالة المناخية من سحب وأمطار، ناهيك عن جمال البيوت، وكذلك لباس النساء (العسيريات) المطرز. كل تلك عوامل فنية أثّرتْ، وأثرت فيه، فصار له مخزون بصري هائل من الألوان، وهذا ما جعله يقول، في ذات حوار معه: «.. أنه يحمل هذا المخزون البصري لأكثر من ٦٠ عامًا»، مؤكد أن الفنان ابن بيئته.ولكن ليست بالضرورة سببًا في تميز الفنان.

إحساسه بلونين، خلطهما، فأبدع لنا لونًا ثالثًا!

إن من مواهب الفنان هو إحساسه باللونين وخلطهما، ليبدع لنا لونًا ثالثًا، لا تميزه إلاّ الروح الفنية، هذه الروح التي يستشعرها المشاهد في ألوان إبداعاته. فمن سواه فنان، يخلط، في صباه، من ألوان البيئة العسكرية لونًا بهيجًا يأخذ المشاهد، حتى استطاع طالب الصف الأول المتوسط، أن يرسم لوحة زيتية تعكس البيئة العسكرية، التي فتح عليها صغيرًا، عينيه. كانت القاعدة العسكرية في تبوك، حيث انتقلت أسرته للعيش هناك، فكانت هذه اللوحة تهاليل إبداعه وإلاّ ما كانت القاعدة العسكرية تنتقيها لتعرضها في القاعدة!

معارضه بلغت37 معرضًا في مدن ودول مختلفة

ثم تواصلت دراسته، وممارساته الفنية حتى تخرج في معهد التربية الفنية في الرياض عام 1973 ليعمل بعدها مدرسًا للتربية الفنية في كل من أبها وجدة لمدة 37 سنة، تولى العديد من المناصب منها رئيس للفنون التشكيلية في جمعية الثقافة والفنون، ورئيس للجنة المعارض، وأمين عام للجنة المعارض، وأمين عام لبيت التشكيليين، كما أقام عددًا من دورات الفنون التشكيلية. بدأت معارضه الشخصية في الرياض منذ العام 1974 فبلغت 37 معرضًا في مدن ودول مختلفة، داخل السعودية وخارجها. فكان المعرض السابع والثلاثين في صالة (نايلا) للفنون بمدينة الرياض، وتضمن المعرض 50 عملًا فنيًا تشكيليًا.