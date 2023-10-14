«مطاردة في البندقية».. تمرد على أجاثا كريستي ونجا من إضراب هوليوود

القاهرة - بوابة الوسط

بعد أن تناول قصص أغاثا كريستي في فيلميه السابقين «جريمة في قطار الشرق السريع» 2017، و«موت على ضفاف النيل» 2022، يعود هذا العام 2023 المخرج والممثل البريطاني كينيث براناه ليقتبس عملاً ثالثاً غير شهير لنفس الكاتبة.

في فيلمه الثالث « مطاردة في البندقية» المستند إلى روايات كريستي التي يلعب المحقق بوارو بطولتها، اختار براناه قصة «حفلة الهالووين» وهو نص مغمور من نصوص مؤلفة الإثارة والغموض، ليحدث تغييرا لا يخالف أجواء فيلميه السابقين، وبنهاية تختلف عن القصة الأصلية.

والفيلم الذي أخرجه وجسد دور البطولة فيه كينيث براناه بمشاركة كاميل كوتين، جيمي دورنان، تينا في، جود هيل، ميشيل يوه، استبدل موقع أحداثه ليقدم مسرح أحداث جديداً تماما للمحقق الشهير هيركول بوارو.

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تدور أحداث الفيلم في البندقية ما بعد الحرب العالمية الثانية في عشية عيد الهالوين، ويقدم لغزاً يحفز المحقق الشهير هيركول بوارو على العودة بعد قرار تقاعده، بفضل صديقته المؤلفة أرياني أوليفر وتجسدها تينا في، التي تحاول إقناعه بخوض مغامرة أخيرة، بإثارة نزعة التحدي لديه، بوجود امرأة تستطيع التفوق عليه وهي الوسيطة الروحية الآنسة رينولدز الشريرة، وتجسدها الممثلة الصينية ميشيل يوه.

إقبال رغم الإضرابات

تخطت إيرادات الفيلم حاجز الـ 10 مليون دولار، ووصلت إلى 103 مليونا وألف دولار في شباك التذاكر العالمى، منذ طرحه في 15 سبتمبر الماضى، رغم الإضرابات التي تهدد الإنتاج السينمائي والفني حيث يُمنع الممثلون من الترويج للأفلام الجديدة، مما يؤثر على عدد كبير من الأفلام والمهرجانات الصيفية، وقد تسبب بالفعل في تأجيل حفلة توزيع جوائز «إيمي»

يذكر أن الممثل المصري أمير المصري ظهر في الفيلم كضيف شرف بدور أليساندرو لونجو وهو رجل يأمل في جذب انتباه هيركيول بوارو للمساعدة في حل لغز شخصي يخص عائلته.