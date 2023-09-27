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اتهامات باعتداءات جنسية تلاحق الممثل البريطاني راسل براند

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 27 سبتمبر 2023, 08:44 صباحا
اتهامات باعتداءات جنسية تلاحق الممثل البريطاني راسل براند
الممثل البريطاني راسل براند في لندن. 10 يونيو 2012. (أ ف ب)
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أعلنت شرطة لندن تلقيها «عددا من البلاغات» عن اعتداءات جنسية مُتهم بها الممثل البريطاني راسل براند (48 سنة)، منذ أن وجهت إليه نساء عدة اتهامات بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في تحقيق نُشر منتصف سبتمبر الجاري.

وأشارت الشرطة إلى أن هذه الاتهامات تتعلق بوقائع «غير حديثة»، لافتةً إلى مواصلتها تحقيقاتها ولم تعتقل أحدا حتى الساعة. ونفى الممثل الذي يبدي معارضته مؤسسات السلطة في حساباته عبر مواقع التواصل التي يتابعه عبرها ملايين المستخدمين، ما كُشف في تحقيق مشترك أجرته جريدة «ذي تايمز» والأسبوعية «صنداي تايمز» والقناة الرابعة البريطانية ونُشر في 16 سبتمبر، وفق وكالة «فرانس برس».

واتهمت أربع نساء في التحقيق براند بالاغتصاب والاعتداء الجنسي والعنف النفسي، لكنه أكد أن علاقاته كانت على الدوام «بالتراضي»، حتى خلال فترة أقرّ بأنه كان سلوكه الجنسي متفلتا فيها.

وفي مقطع فيديو نشره عبر حساباته في مواقع التواصل السبت، وصف وضعه على مر الأسبوع الماضي بـ«الصعب والمروع»، شاكراً محبيه على دعمهم له.

كما انتقد الحكومة البريطانية التي قال إنها طلبت من شركات التكنولوجيا الكبرى اتخاذ تدابير بحقه، منددا بـ«التواطؤ بين الدولة العميقة والشركات وبالفساد والرقابة في وسائل الإعلام».

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