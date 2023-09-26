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الكاتبان معلوف وروفان يتنافسان على إدارة الأكاديمية الفرنسية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 سبتمبر 2023, 08:18 مساء
الكاتبان معلوف وروفان يتنافسان على إدارة الأكاديمية الفرنسية
صورة مركبة تظهر الكاتبين أمين معلوف (يسار) ، وجان كريستوف روفان . (أ ف ب)
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يتنافس الكاتبان الفائزان بجائزة غونكور المرموقة أمين معلوف وجان كريستوف روفان على قيادة الأكاديمية الفرنسية، المؤسسة الحريصة على قواعد اللغة الفرنسية منذ تأسيسها في القرن السابع عشر.

ومن المقرر أن يجري التصويت بعد ظهر الخميس على الاسم الذي سيخلف إيلين كارير دانكوس التي توفيت في أغسطس، باعتماد إجراءات بسيطة، إذ سيجري فقط احتساب الأصوات التي سينالها أي من هذين الكاتبين. وقال عضو في اللجنة الإدارية في الأكاديمية لوكالة فرانس برس الثلاثاء «عند إغلاق باب الترشيحات مساء الإثنين، كان هناك اسمان فقط»، وفق «فرانس برس».

وأمين معلوف (74 عاماً) كاتب فرنسي من أصل لبناني، حائز جائزة غونكور العام 1993 عن روايته «صخرة طانيوس»، وكان مرشحاً معلناً منذ فترة. وهو أحد وجوه الروايات التاريخية المستلهمة من الشرق، وركّز في أعماله على مسألة تقارب الحضارات، فيما يُعدّ المرشح الأوفر حظاً لقيادة الأكاديمية.

مواجهة بين صديقين
وتحظى شخصية معلوف بالإجماع، فهو منخرط جداً في أنشطة المؤسسة التي انضم إليها العام 2011، وله أفضلية بأمور عدة أبرزها أن تبوؤه منصب أمين سر دائم للأكاديمية كان ليحظى بتقدير إيلين كارير دانكوس.

وسيتعين على معلوف مواجهة صديقه جان كريستوف روفان (71 عاماً)، الطبيب والدبلوماسي السابق والحائز جائزة غونكور العام 2001 عن روايته «Rouge Brésil». وانضم روفان إلى الأكاديمية العام 2008.

وحظي هذا الكاتب بإجماع أقل تردد قبل أن يترشح لهذا المنصب. وكتب في رسالة ترشحه التي نشرتها جريدة «لوموند» اليومية «حاولت التراجع بدايةً، لكنّني توصلت إلى استنتاج مفاده أن قضيتنا العظيمة تستحق بعض التضحيات».

وأوضح أنه شعر بالإحباط كونه كان المرشح الوحيد. ونقلت مجلة «ام» التابعة لجريدة «لوموند» الفرنسية اليومية عنه قوله السبت «كأننا في كوريا الشمالية». ولفتت «إم» إلى أن عضواً آخر في الأكاديمية هو مارك لامبرون، قاد حملة ضد روفان خلال الأشهر الأخيرة، متهماً اياه بالافتقار إلى الاستقلالية.

ضمان الاستدامة المالية 
 وكان جان كريستوف روفان، الناشط في مجالات عدة، رفع تقريراً في مايو لمجموعة «توتال إنرجي» النفطية في شأن الوضع في موزمبيق. ويرأس منذ العام 2020 مؤسسة «سانوفي إسبوار» التابعة لمجموعة «سانوفي» للأدوية.

والسكرتير الدائم للأكاديمية الفرنسية هو العضو الذي يدير هذه المؤسسة المدافعة عن اللغة الفرنسية وتطويرها. ولم يشغل هذا المنصب سوى 32 شخصاً منذ سنة 1634. في يوليو، أنهى أعضاء الأكاديمية النظر في كلمات الطبعة التاسعة من قاموس الأكاديمية الفرنسية التي تضم ما يقرب من ضعفي عدد الكلمات الموجودة في النسخة الثامنة.

وستظل كارير دانكوس التي انضمت إلى المؤسسة العام 1990 وانتُخبت رئيسة لها سنة 1999، «السكرتيرة الدائمة»، فيما شهدت الأكاديمية في عهدها ثورة الانترنت الرقمية.

متابعة تطور اللغة الفرنسية
ومع أن قاموس الأكاديمية يلقى معارضة لغويين كثيرين يأخذون عليه طابعه المتزمت، يُعدّ أداة قيمة لمتابعة تطور اللغة الفرنسية. ومختلف إصداراته متاحة مجاناً عبر الإنترنت. وتتمثل إحدى مهام السكرتير الدائم المقبل في ضمان الاستدامة المالية للأكاديمية التي يشير تقرير أصدره العام 2021 ديوان المحاسبة ويُعنى معهد فرنسا، به إلى أنها غير مضمونة.

ومن بين مهام السكرتير الدائم الأخرى، سعيه إلى استقطاب مرشحين ذوي قيمة كبيرة. فإيلين كارير دانكوس لم تنجح دائماً في محاولاتها تشجيع أو تأييد ترشيحات كتّاب أصغر سناً يحظون بشعبية. إذ لم يستجب ميشيل ويلبيك لدعواتها غير المباشرة، فيما استُبعد كتّاب من أمثال مثل فريديريك بيغبيديه وبونوا دوتورتر.

وتضم الأكاديمية 40 مقعداً يشغل 28 منها رجال وسبعة عائدة لنساء، فيما ثمة خمسة مقاعد شاغرة في انتظار الانتخابات.

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