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جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 09 سبتمبر 2023, 05:42 مساء
جدل حول إجازة مجمع اللغة العربية بالقاهرة كلمة «تريند»
شعار مجمع اللغة العربية بالقاهرة. (أرشيفية: الإنترنت)
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ردود أفعال متباينة بين الغضب والسخرية والإشادة أثارها منشور على صفحة مجمع اللغة العربية بالقاهرة يجيز كلمة «تريند» باعتبارها فصيحة نقلًا عن الأصل (trend).

وجاء في المنشور أن «التِّرِنْد (في مواقع التواصل الاجتماعيّ) هو: موضوع ساخن جديد يُثار على منصّات مواقع التواصل الاجتماعيّ، فينتشر بسرعة في فترة زمنية قصيرة، ويهتمُّ به الجمهورُ، ويتداولونه بالحديث والتعليق عليه، ويتبادلون الأخبار عنه بكثرة». 

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وأضاف المجمع أن جمع اللفظ هو «تِرِنْدات»، وردًا على وجه الاعتراض لعدم ورودها في المعاجم. قال المنشور «التِّرِنْد كلمة معرَّبة عن الأصل الإنجليزي (trend) بمعنى: اتِّجاه أو نَزْعة أو مَيْل أو موضة».

جاءت ردود الفعل المؤيدة للمجمع قليلة ولم تضف إلى ما ذكره المنشور، بينما استهجن عديد المتابعين والمهتمين المنشور، في عبارات رافضة أهمها، «لا أميل إلى إقرار هذا اللفظ من دون وضع مقابل عربي له يسير معه، وقد يُكتب له القبول والذيوع، والبدائل كثيرة».

وأضاف متابع آخر «لست مع المجمع؛ فهذا يفتح الباب لإدخال كل مصطلحات التواصل إلى العربية، فنعرب لايك مثلًا ولا نقول إعجاب وكنسل ولا نقول إلغاء، البديل العربي موجود مثل: رائج، متداول».

ماذا سيتبقى للعربية إذن؟
فيما اقترح متابع آخر لفظ هبّة، معللًا ذلك «لأن الناس يهبون بالمشاركة»، وعقّب متابع «بهذه الإجازة نكون أمام اثنين، إمّا اللغة العربية قاصرة عن مواكبة التقدم وإمّا المجمع صار قاصرَ النظر فيما تحويه اللغة من ألفاظ.... إذا كنا سنجيز تعريب كل لفظة أجنبية بنفس لفظها إلى العربية، ماذا سيبقى من العربية؟!».

وأوضح أحد المتابعين أن مواقع التواصل الاجتماعي نفسها تستخدم في نسختها العربية كلمة رائج، متسائلًا: «فما الحاجة إلى التعريب والإجازة؟». وقال آخر «مجمع الخالدين أصبح تريند».

و علّق أحد المتابعين ببيت من قصيدة «اللغة العربية» للشاعر حافظ إبراهيم يقول فيها: «فكيف أضيق اليوم عن وصف آلةٍ ... وتنسيق أسماءٍ لمخترعاتِ».

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