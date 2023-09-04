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800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 سبتمبر 2023, 09:36 مساء
800 مليون دولار إيرادات السينما السعودية خلال 5 سنوات
إحدى قاعات السينما في السعودية. (الإنترنت)
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أظهرت الأرقام التي أعلنت عنها هيئة الإعلام المرئي والمسموع السعودية في تقريرها الأخير الصادر الإثنين، أن السينما السعودية سجلت علامة فارقة في سوق السينما بالمنطقة، بإيرادات تقدر بأكثر من 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) منذ افتتاحها في أبريل  2018 وحتى الآن، وبلغت مبيعات التذاكر أكثر من 51 مليون تذكرة.

وبحسب بيانات الهيئة، اكتسح فيلم «TOP GUN» شباك التذاكر، بإيرادات تجاوزت 84 مليون ريال، ومبيعات تذاكر تجاوزت 1.2 مليون تذكرة، ليسجل بذلك الأعلى دخلًا في البلاد، حسب إيرادات شباك التذاكر خلال السنوات الخمس، في حين أثبتت الأفلام السينمائية السعودية حضورها الفاعل والقوي؛ حيث تم عرض أكثر من 33 فيلمًا، بحسب «الشرق الأوسط».

ولدى السعودية سبعة مشغلين لدور السينما في 20 مدينة، و69 صالة سينما تتضمن 620 شاشة و64 ألفًا و881 مقعدًا، ومن المتوقع افتتاح 10 صالات جديدة هذا العام، تشمل 98 شاشة عرض.

قفزات نوعية في أعداد دور السينما
وخلال السنوات الخمس الماضية شهد القطاع في السعودية قفزات نوعية، ونموًا ملحوظًا في أعداد دور السينما والخدمات المساندة للأفلام، نتاج الجهود المتواصلة التي تقدمها المملكة لتعزيز هذه الصناعة؛ مما أسهم في تحفيز الإنتاج السينمائي وتعزيز تطور جودة وكمية الأفلام المحلية.

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وجذبت السعودية شركات الإنتاج الدولية؛ حيث شهدت إنتاج الكثير من الأعمال السينمائية الدولية التي جرى تصويرها في مناطق مختلفة من السعودية، وتم توفير التسهيلات اللوجيستية والدعم المالي اللازم لها، من ذلك فيلم «Kandahar» من بطولة جيرارد باتلر، والذي تم تصويره في محافظة العُلا ومدينة جدة، وفيلم «Cherry» الذي تم تصويره أيضًا بالعُلا والعاصمة الرياض. كذلك، فيلم «Desert Warrior» من بطولة أنتوني ماكي، والذي صُوِّر جزء كبير منه في مدينة تبوك على مدار 11 شهرًا.

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