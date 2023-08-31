توغي تعد بتذليل العقبات أمام المطابع والمكتبات ودور النشر

القاهرة - بوابة الوسط

وعدت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية مبروكة توغي، بتذليل كافة المعوقات وتبسيط الإجراءات اللازمة لإنشاء المكتبات والمطابع ودور النشر في عموم البلاد، مطالبة بتضافر جهود مؤسسات الدولة ذات العلاقة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماعها بمقر ديوان الوزارة، الثلاثاء، مع لجنة «متابعة المكتبات والمطابع ودور النشر» التي تختص بالعمل على إنفاذ القانون، وهو الاجتماع الأول للجنة، وفق صفحة الوزارة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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وأكدت توغي دعمها للجنة، وتذليل الصعوبات كافة لإنجاز مهامها الموكولة إليها، مع تأكيد مد يد العون وتسهيل الإجراءات لكافة الإختصاصيين بالنشاطات الثقافية.

احترام حرية النشر والملكية الفكرية

وحثت توغي في الوقت نفسه على ضرورة إتمام إجراءات المؤلفين القانونية وفق قانون المطبوعات، واحترام حرية النشر والملكية الفكرية والعمل الثقافي بكافة أنواعه وأشكاله.

يشار إلى أن عديد المؤلفين الليبيين يضطرون إلى نشر أعمالهم خارج ليبيا، موعزين ذلك إلى غياب شكل مقنن وواضح لصناعة النشر، وافتقار ليبيا إلى سوق حقيقي للكتاب.