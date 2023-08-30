  • Alwasat News
Atwasat

الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 30 أغسطس 2023, 04:09 مساء
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»
ندوة «أدب السيرة الذاتية في ليبيا» في بيت محمود بي بالمدينة القديمة، 29 أغسطس 2023 (فيسبوك)
alwasat radio

قال الشاعر والباحث خالد درويش إن أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير مكتمل وغير ناضج»، معتبرًا أن ذلك النوع من الأدب «لا يزال يتلمس بداياته».

جاء ذلك خلال ندوة حوارية بعنوان (أدب السيرة الذاتية في ليبيا) ضمن فعاليات ليالي المدينة، أقيمت مساء الإثنين الماضي، في ببيت محمود بي بالمدينة القديمة طرابلس، وفق صفحة «ليالي المدينة- طرابلس» على «فيسبوك».

شارك في الندوة كل من الشاعر والباحث خالد درويش، والشاعر والناقد الدكتور عبدالحفيظ العابد، وأدارتها الباحثة أمل بن ساسي».

دراسات فن السيرة الذاتية قليلة للغاية 
وأوضح درويش أن الدراسات حول فن السيرة الذاتية «قليلة جدًا، مع تردد وابتعاد الكتّاب الليبيين عن كتابة سيرتهم ومشوار حياتهم».

ودعم الباحث الليبي المتخصص في الأدب رؤيته بدراستين أكاديميتين، الأولى رسالة دكتوراه بعنوان «جدلية الذات والمرجعية في سير الأدباء الليبيين» للدكتور حسن الأشلم، والثانية رسالة ماجستير للباحثة نعيمة العجيلي، وهي من أوائل الدراسات الأكاديمية في هذا المجال.

فوضى في مصطلح السيرة الذاتية
شارك أيضا في الندوة الشاعر والناقد عبدالحفيظ العابد الذي قدم ورقة جاء فيها أن «هناك فوضى في مصطلح السيرة الذاتية مع تداخل كتابات أخرى مثل المذكرات والاعترافات واليوميات والتأريخ».

سالم العبار: نعيش ثقافة القرية في مدينة لم تتشكل بعد (1 ـ 2)
«سيرة شاعر الوطن» في ندوة بمعرض بنغازي الدولي للكتاب
4 شعراء يحيون أمسية في حوش محمود بي ضمن فعاليات ليالي المدينة

الذاكرة مصدر أساسي لكتابة الاعترافات الشخصية 
واستدل العابد بالكاتب الفرنسي فيليب لوجون، الذي وضع بعض الشروط لهذا النوع، منها أن يكون السرد معتمدًا على الذاكرة.

ويرى الباحث الليبي أن «السيرة الذاتية تعتبر فنًا حديثًا، حتى وإن كان بعض الكتاب الليبيين قاموا بترجمة حيواتهم وسيرهم بأنفسهم، لكنها لا تصنف سيرة ذاتية».

بعد ذلك، تطرق العابد إلى علاقة السيرة الذاتية بالتاريخ، قائلًا إن التأريخ واليوميات أحيانا تتشابه مع السيرة الذاتية.

وفي الختام، أكد أن «الاعترافات لها جذور دينية بالأساس، لا سيّما في الدين المسيحي، كاعترافات القديس أوغسطين».

جانب من الحضور، 29 أغسطس 2023 (فيسبوك)
جانب من الحضور، 29 أغسطس 2023 (فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي

مانشيني يبدأ مهمته مع المنتخب السعودي
ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا

ثقة وأداء عالٍ في فوز الطائرة الليبية وديًا على مصر قبل بطولة أفريقيا
انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية

انقلاب الغابون.. الرئيس علي بونغو قيد الإقامة الجبرية
«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي

«رجال قرود» لتأمين قمة مجموعة العشرين في نيودلهي
«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025

«لينكولن» تطرح سيارتها الكهربائية الأولى في 2025
كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي

كاريكاتير حليم - الجنوب الليبي
انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو

انقلاب في الغابون بعد إعادة انتخاب الرئيس علي بونغو
شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟

شاهد في «تغطية خاصة»: هل يدفع الدبيبة جريرة التطبيع سياسيا؟
النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية

النيابة العامة: وزارة التربية والتعليم أمنت 96% من الكتب المدرسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي

«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين

«رويترز» نقلا عن مسؤول ليبي: الدبيبة طلب من إيطاليا ترتيب لقاء المنقوش وكوهين
الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)

الأهلي طرابلس يضم سند الورفلي والمحترف «بيانو» (صور)
بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين إسرائيليين وليبيين

بينهم صدام حفتر وسيف.. «يديعوت أحرونوت» تكشف تواريخ اللقاءات السرية بين مسؤولين ...
كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي

كاريكاتير خيري - الكشف عن لقاء جمع وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية...
ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي

ترشيح 51 موقعًا ليبيًا للتسجيل في قائمة التراث الإسلامي
(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات

(فيديو) تهافت الزوار على حديقة أميركية لمشاهدة تفتح زهرة برائحة النفايات
«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور

«فرانس برس»: 39 قتيلا غالبيتهم من النساء والأطفال جراء قصف طال مساكن بدارفور
خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان

خلل تقني يعلق الإنتاج في مصانع «تويوتا» باليابان
 المزيد من ثقافة وفن

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يونسكو» توصي بحذف مقابر ملوك «بوغندا» من قائمة التراث المعرض للخطر
«يونسكو» توصي بحذف مقابر ملوك «بوغندا» من قائمة التراث المعرض ...
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية أغانيه
إيمينيم يطلب من مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية الكف عن تأدية ...
إغلاق التحقيق في برلين بحق مغني «رامشتاين» المتهم باعتداءات جنسية
إغلاق التحقيق في برلين بحق مغني «رامشتاين» المتهم باعتداءات جنسية
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الجمعة
رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»
وفاة البريطاني جيمي ريد مُبتكر أغلفة أعمال «سكس بيستولز»...
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا
المدينة القديمة تحتفل بإنجاز أطول لوحة محليا وعربيا...
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي
قريبًا.. افتتاح المتحف الوطني الليبي...
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023
بحضور الدبيبة.. انطلاق فعاليات مهرجان صيف مصراتة 2023...
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع البريدي
شركة بريد ليبيا تعلن عن إقامة مسابقة فنية لتصميم الطابع ......
المزيد
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب محفوظ
«حضور دائم لصاحب نوبل».. فعاليات عربية تحتفي بذكرى رحيل نجيب......
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»
الشاعر خالد درويش: أدب السيرة الذاتية في ليبيا «غير ناضج»...
سيارة جزائرية لحفظ الأرشيف بمركز المحفوظات الليبي
سيارة جزائرية لحفظ الأرشيف بمركز المحفوظات الليبي...
رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل الجمعة
رغم إضراب هوليوود.. افتتاح مهرجان السينما الأميركية في دوفيل......
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح القومي
«سيدتي أنا» نسخة مصرية جديدة لرواية «بجماليون» على المسرح ......
المزيد